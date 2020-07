Звезды мировой музыки выступили против использования политиками их песен

Элтон Джон, Сиа, Мик Джаггер и многие другие известные музыканты пожаловались на нарушение авторских прав на музыкальные произведения во время политических митингов и президентской гонки.

Альянс за права артистов направил открытое письмо в национальные комитеты, конгресс и сенатские комитеты Демократической и Республиканской партий США с требованием прекратить использование песен без ведома артистов с политической целью, сообщает Variety.

Десятки известных групп и сольных артистов поставили подписи под открытым письмом, среди которых The Rolling Stones, Lorde, Aerosmith, Panic! At the Disco и многие другие. Они требует от политических партий США соблюдения авторских прав и получения согласия на использование песен в публичном пространстве в политических целях.

Многие артисты, начиная от легенд классического рока до современных поп-идолов, подписались под письмом за свои права. Кроме нарушения авторских прав за использование песен, политические партии также нарушают право артиста на собственный выбор, говорится в письме.

"Использование музыки может оставить ложное впечатление у зрителей о поддержке кампании автором песен, что зачастую не соответствует действительности. Неправовые действия политиков заставляют даже самых аполитичных артистов публично высказываться на политические темы и объяснять, почему они не согласны с кандидатами, которые использовали их музыку в предвыборной кампании", — утверждается в заявлении.

"Как артисты, активисты и граждане мы просим вас поклясться, что все кандидаты, которых вы поддерживаете, будут получать согласие от известных артистов и владельцев прав, прежде использования их музыки в политических целях, — заявили музыканты. — Мы видели, как много артистов и владельцев прав втягивались в политику против их воли и были вынуждены активно действовать, чтобы запретить использование их музыки. Это может сбить с толку и разочаровать фанатов, а также отразиться на имидже артистов".

Авторы послания не отрицают ценности музыки во время предвыборной кампании. По их словам, она стала мощной формой протеста против несправедливости для многих поколений. Однако, когда политические партии без разрешения используют ее, они лишают музыку этой силы.

"Этот вопрос уже поднимался на предыдущих выборах, но в этом году это происходит гораздо чаще, что и привлекло наше внимание. Вместо того, чтобы решать отдельные случаи артистов, мы решили от лица всех музыкантов потребовать простого запроса на использование", — передает слова директора Альянса за права артистов Теда Кало Variety.

В последнее время судебные слушания между политиками и музыкантами стали часто появляться в инфополе. Так, например, группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа не использовать ее музыку в своей предвыборной кампании и уже не в первый раз. Организация по защите авторских прав BMI, которая является представителем группы, предупредила президента, что если он не прекратит использовать музыкальные произведения без их ведома, то они будут вынуждены обратиться в суд. Во время президентской гонки в 2016 году Трамп неоднократно использовал композиции The Rolling Stones, в особенности хит "You Can't Always Get What You Want".

Кроме того, семья скончавшегося британского рок-музыканта Тома Петти высказалась против использования Трампом песен артиста во время митинга.

"Трамп не имел права использовать эту песню ("I Won't Back Down") для продвижения своей предвыборной кампании Том Петти никогда бы не признал своей песню, которую использовали в кампании", — цитирует издание Rolling Stone родственницу Петти.

Также недавно к числу музыкантов, которые грозятся подать на Трампа в суд, прибавилась группа Linkin Park. Президент США ретвитнул предвыборный ролик, опубликованный его помощником Дэном Скавино. В нем использовалась популярная песня группы "In the End".

"Linkin Park не поддерживает и не одобряет Трампа, а также не разрешает его организации использовать какое-либо из наших музыкальных произведений", — заявили музыканты группы.

Альянс за права аристов собрал подписи более 50 музыкантов и правообладателей, включая Aerosmith, Fall Out Boy, Green Day, Pearl Jam, Panic! At The Disco, R.E.M., Элтона Джона, Кита Ричардса, Мика Джаггера, Кортни Лав, Элвиса Костелло, Шерил Кроу, Сиа, Лайонела Ричи и многих других.