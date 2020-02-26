Звезды США отреагировали на вердикт присяжных по Вайнштейну
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24 февраля присяжные Нью-Йоркского суда признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктам обвинения — об изнасиловании третьей степени и сексуальных действиях преступного характера первой степени. Теперь ему грозит до 25 лет тюремного заключения — это подтвердил окружной прокурор Манхэттена. Официальное решение о сроке для Вайнштейна будет вынесено в марте.

После оглашения вердикта присяжных адвокат опального продюсера Донна Ротунно заявила, что для ее клиента "бой еще не окончен".

"Очевидно, [для нас] это горько-сладкий день, — цитирует ее The Hollywood Reporter. — Мы разочарованы". Кроме того, она сообщила о намерении команды Вайнштейна подавать апелляцию. Комментируя решение о заключении продюсера под стражу, она также подчеркнула, что ей "совершенно ужасно наблюдать за тем, как его задерживают".

"Мы не очень хорошо к этому относимся, — добавила адвокат. — Харви — очень сильный, он невероятно силен, он воспринял это как мужчина. Он знает, что мы будем и дальше сражаться за него, знает, что это еще не конец".

Артур Айдала, другой адвокат Вайнштейна, в свою очередь, отметил, что его клиент — в ходе оглашения приговора — был "шокирован, но в то же время стойким". "Он повторял снова и снова: Я невиновен, я невиновен. Как это могло случиться в Америке? Я невиновен, я невиновен". Доказательства не были такими убедительными", — выразил мнение юрист.

Совершенно иначе приговор Вайнштейну оценила звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн, которая одной из первых обвинила продюсера в харассменте. День, в ходе которого некогда один из самых влиятельных людей Голливуда был признан виновным, она назвала "важнейшим". "Сегодня — важнейший день. Это огромный шаг вперед в нашем всеобщем исцелении, — написала она в Twitter. — Я горжусь смелыми женщинами, которые решились дать показания. <...> И наконец-то могу выдохнуть".

Отреагировала на решение по Вайнштейну и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. "Приговор суда говорит сам за себя. Люди ждали вердикта, они следили за этим процессом, и время подводить итоги пришло", — цитирует ее РИА "Новости".

В то же время актриса Эшли Джадд, несколько лет назад рассказавшая о сексуальном насилии со стороны продюсера, поблагодарила женщин, "прошедших через травмирующий ад" и сделавших преступления Вайнштейна достоянием общественности.

"Спасибо женщинам, которые давали показания по этому делу и проходили через травмирующий ад, — вы оказали государственную услугу всем девушкам и женщинам", — заявила она.

В то же время телеведущая Падма Лакшми подчеркнула, что Вайнштейн получил по заслугам. "Вайнштейн терроризировал женщин на протяжении десятилетий. Теперь он будет сидеть в тюремной камере, чего заслуживает", — констатировала она в социальных сетях.

Не осталась в стороне и кинематографистка Розанна Аркетт — она выразила мнение, что в будущем законы изменятся и людям будет проще сообщать о случаях изнасилования. "Благодарю отважных женщин, давших показания, а также присяжных, разглядевших грязную тактику стороны защиты. В будущем мы изменим законы — и жертвы будут услышаны, а не дискредитированы. Людям будет проще сообщать об изнасилованиях", — заявила Аркетт.

Как известно, скандал вокруг знаменитого продюсера разгорелся в 2017 году, когда разоблачающие Вайнштейна материалы опубликовали издания The New Yorker и The New York Times. Впоследствии о случаях харассмента с его участием публично заявили многие голливудские знаменитости, включая Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Кейт Бланшетт, Анджелину Джоли, Уму Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальму Хайек. В результате продюсер был уволен из своей собственной компании, исключен из "оскаровской" академии и Британской академии BAFTA. Позднее он добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка, где ему были официально предъявлены обвинения.

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