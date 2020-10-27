Звезды YouTube: 10 российских блогеров с самыми высокими доходами от рекламы

Журнал Forbes составил первый рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube. Первое место в нем заняли создатели шоу "Что было дальше?" (ЧБД). По оценке Forbes, их суммарные доходы от рекламы на YouTube-канале LABELCOM составляют $3 550 000. Данные проанализированы за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.

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Суть программы ЧБД в том, что пять комиков приглашают в гости российских знаменитостей и предлагают им рассказать историю из жизни, пытаясь придумать ее финал. В программе иногда используется нецензурная лексика. Ведет ЧБД популярный участник шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабyров.

Помимо ЧБД, на канале публикуются и другие шоу — "Созвон" (первое шоу импровизационных телефонных пранков), комедийная викторина "Блиц-крик", стендап-шоу "Кто здесь комик?", Roast Battle, где комики подшучивают друг над другом, и другие. Число подписчиков канала составляет 4,5 млн человек, а общее количество просмотров превышает 670 млн.

Как отмечает Forbes, реклама в ЧБД продается на несколько месяцев вперед. Среди рекламодателей такие крупные компании, как "Газпром Нефть" и Samsung. Суммарные доходы создателей ЧБР от рекламы составляют $3 550 000.

На второй строчке в рейтинге расположился канал о гаджетах Wylsacom. Ведущие канала, созданного блогером Валентином Петуховым в 2011 году, делают обзоры на самые передовые гаджеты и бытовую технику. На канале размещается реклама не только производителей смартфонов, ПК и техники, но и компаний, работающих в других отраслях. У канала 9,6 млн подписчиков, а суммарный доход его создателя от рекламы оценивается в $3 410 000.

Третье место занимает канал "Чикен Карри" Александра Гудкова. На канале выходят различные комедийные шоу. Самое популярное из них — Comment Out с ведущим Владимиром Маркони, где приглашенные звезды обязаны писать случайные комментарии, часто оскорбительные, в Instagram российским знаменитостям или, в случае отказа сделать это, выполнять наказания. У канала 2,5 млн подписчиков. Суммарный доход от рекламы оценивается в $1 130 000.

Далее в рейтинге идут канал вДудь Юрия Дудя и юмористический канал Лапенко (по $980 000). В топ-10 вошли также канал "Реакция" Алексея Пивоварова ($920 000), канал автоблогера Дмитрия Гордея ($850 000), канал Ксении Собчак ($840 000), канал Дмитрия Масленникова, на котором выходит шоу GhostBuster, где автор исследует заброшенные объекты, замки и катакомбы ($780 000), а также канал AcademeG Константина Заруцкого на тему автомобилей ($660 000).