18 ноября культурные мероприятия в Риге пройдут как вживую, так и дистанционно

В день провозглашения Латвийской Республики 18 ноября в этом году в столице не будет проводиться никаких крупных массовых мероприятий, но в учреждениях культуры Риги будут проводиться праздничные концерты, и их можно будет слушать как вживую, так и в трансляции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Живые концерты в "зеленом режиме"

Посетителей ждут на концерте "Ты - Латвия", который состоится во Дворце культуры ВЭФ. На праздничном концерте выступят оркестр "Рига", дирижер Валдис Бутанс, солисты Гунта Гелготе, Иева Парша, Рихардс Мачановскис и аккордеонист Артурс Новикс.

Слушателей также приглашают посетить недавно открывшийся Зал Кокарсов Большой сцены Межапарка, где на спевке встрется фольклорные коллективы из регионов Латвии.

В свою очередь, в Доме Рижского латышского общества выступят актер Мартиньш Вилсонс, композитор Янис Лусенс и флейтистка Эвия Мундециема.

Посетители Дворца культуры "Зиемельблазма" в праздничный вечер смогут послушать выступление ансамбля Melo-M.

Онлайн-концерты

17 ноября из Рижской св. Петра будет транслироваться концертная медитация In urbe, in urbe manere oportet, во время которой прозвучит получившее международное признание произведение композитора Угиса Праулиньша Odi Et Amo, посвященное Латвии и рижскому собору Св. Петра, а также в 1999 году было признано Записью года в Латвии. Музыкальное путешествие дополнит рассказ У. Праулиньша.

Для любителей хоровой музыки подготовлен концерт Lins, посвященный годовщине провозглашения Латвийской Республики, его исполнит рижский камерный хор Ave Sol вместе с Анце Краузе, Андрисом Эрглисом и композитором Янисом Страздсом. Эта программа будет транслироваться из культурного центра "Малая гильдия".

Дита Луриня, Зане Домбровска, Даумантс Калниньш и Роман Вендиньш порадуют публику концертом "Совсем недалеко, прямо здесь…" из культурного центра "Иманта", а Мария Берзиня, Марцис Маньяков и композитор Валдис Зилверис из культурного центра "Ильгуциемс" порадуют публику концертом "Подарки для Латвии". Прямая трансляция из культурного центра "Малая гильдия" даст возможность услышать выступление Зигфрида Муктупавелса и Яниса Лусенса на концерте "Время народа".

Музыкально-визуальные представления в рижских районах

Музыкальное представление в городской среде с духовым квинтетом Brass. Edu с 16 по 18 ноября удивит жителей многих районов.

Выставка "Супергерой" пройдет во Дворце культуры "Зиемельблазма", а в окнах выставочного зала культурного центра "Ритумс" разместится аудиовизуальная инсталляция "В метели свободы".

Подробная информация о праздничной программе доступна на сайте самоуправления.