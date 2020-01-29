25-й Международный фестиваль балета: от французской сенсации до "звездной пыли" из США
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С 6 марта до 26 апреля в Латвии пройдет уже 25. Международный Балтийский фестиваль балета, который в этом году предлагает особую юбилейную программу. В Риге, Вентспилсе и Латгалии выступят артисты из балтийских стран, а также труппы и ведущие солисты из Германии, США, Франции, Финляндии и Кубы. Будут представлены разные танцевальные жанры — от классики до модерновых шоу. Неотъемлемая часть фестиваля — танцевальные мастер-классы, фото- и художественные выставки, а также документальное кино.

Фестиваль откроется 6 марта необычным концертом на Рижском вокзале. Это место выбрано осознанно, чтобы привлечь внимание к искусству самой широкой публики и позволить людям на время забыть о рутине и погрузиться в мир танца.

Чтобы увидеть, как в одной балетной постановке соединяются хип-хоп и музыка барокко, надо отправляться на выступление французской танцевальной сенсации Theatre de Suresnes Jean Vilar. Их постановку Finding now покажут 5 апреля в Риге и 7 апреля в Прейли. В 2018 году этот спектакль получил Гран-при в категории "Танец" от французских журналистов, работающих в сфере культуры.

Кульминацией фестиваля станет Гала-концерт 16 марта в Латвийской национальной опере. По словам директора фестиваля Литы Бейрис, в программу этого мероприятия по традиции будут включены как номера классической школы балета, так и новинки танцевального модерна. Для участия в концерте приглашены солисты национальных балетов и ведущих танцевальных компаний из разных стран, а также воспитанники Рижского хореографического училища.

Страстных ценителей балета ждет сюрприз – одна из самых необычных трупп современного танца из США Complexions, которая ломает все принятые в танце стандарты. Их грандиозное шоу Star dust можно увидеть 21 апреля в Вентспилсе, 23 апреля в Риге и 26 апреля в Резекне. Это шоу, поставленное звездой американской хореографии Дуайтом Роденом, — дань уважения легенде британского рока Дэвиду Боуи.

В гости к Рижскому хореографическому училищу отправится известный кубино-австрийский хореограф, танцовщик, музыкант, режиссер, художник и педагог Гильермо Луис Хорт Бетанкур. Он даст мастер-класс воспитанникам училища, а в завершение срежиссирует новый мультимедийный перформанс Betancourt solo – постановку, в которой встретятся латвийские танцовщики разных поколений, разные танцевальные школы и культуры разных стран.

Подробная программа 25-го Международного Балтийского фестиваля балета — на сайте мероприятия.

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