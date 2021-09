26-й Балтийский Международный фестиваль балета возвращается с посвящением Дэвиду Боуи

Отмененный в прошлом году из-за пандемии Балтийский Международный фестиваль воскрес с богатой программой на все вкусы. Мероприятия пройдут с 1 по 12 октября в Риге, Резекне и Прейли под девизом "От классики до авангарда". В программе - ведущие мировые танцевальные коллективы и звезды балета из США, Франции, Финляндии и стран Балтии которые покажут как классические спектакли, так и смелые эксперименты в разных жанрах.

Главная интрига фестиваля – уникальное американское шоу Star Dust, посвященное Дэвиду Боуи. Сам легендарный певец на сцене был довольно статичен, основатель и хореограф современной танцевальной компании Complexions Дуайт Роден задумал воплотить в танце дух Боуи, отдав дань уважения человеку, чье творчество оказало огромное влияние на музыку не одного поколения. Шоу в исполнении 15 танцовщиков на музыку бессмертных хитов было восторженно встречено публикой и высоко оценено профессионалами. Гастроли прошли во многих странах мира. В этот раз посчастливится зрителям из Риге и Резекне.

Также в рамках фестиваля на одной сцене встретятся артисты современного французского балета Cie De Fakto и литовской танцевальной компании Šeiko, которые выступят в Риге и Прейли. "Интригующие дуэты" – это полные страсти истории, рассказанные языком танца, который расширят зрителя о возможностях современного балета.

В качестве Гала-концерта зрителям покажут концертную программу лучших танцовщиков национальных Театров оперы и балета Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Президент фестиваля Лита Бейрис акцентирует на уникальную возможность сравнить более классические выступления стран-соседок — кто куда ушел.

"Когда я составляла программу 26-го БМФБ, неожиданным открытием для меня самой стал Финский национальный балет с его скандинавским акцентом и творческими поисками. Неустанно совершенствовать свое мастерство продолжают и звезды нашего, балтийского балета, в исполнении которых мы увидим как любимую классику, так и фрагменты новейших постановок Национальных балетов".

Фотовыставка Станислава Мошкова "Эстонский балет на карантине", рассказывающая о том, что происходит за кулисами балетного мира во время пандемии, пройдет в Доме Менцендорфа. В рамках фестиваля также состоится показ фильма об одной из лучших европейских танцевальных компаний "Draw a Line – Richard Siegal and the Ballet of Difference" ("Провести черту. Ричард Сигал и Ballet of Difference") – в кинотеатре Splendid Palace.

"Я искренне рада тому, что начало октября пройдет под знаком 26-го Балтийского Международного фестиваля балета, ведь мы все так соскучились по тем особым, неповторимым эмоциям, которые дарит нам балет и искусство танца! – говорит Лита Бейрис. – Сейчас, когда существуют ограничения на путешествия, у нас есть уникальная возможность в одном месте увидеть звезд классического и современного балета. Так воспользуемся ею!"

Балетных профессионалов также ждут мастер-классы, которые проведут в Риге участники прославленной труппы Complexions.

С программой фестиваля можно познакомиться на его официальном сайте. Билеты - ЗДЕСЬ.

Вход на мероприятия фестиваля с действующим сертификатом Covid-19.