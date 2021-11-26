28 ноября в Риге зажгутся главные рождественские елки

В первый Адвент, 28 ноября, в Риге засияют главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях, а праздничные концерты пройдут в культурных центрах и церквях.

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В этом году рижское самоуправление установит 16 рождественских елок в разных районах города, и 22 рождественские елки, которые украсят столичные культурные центры, парки, скверы и площади. Праздничное настроение будет ощущаться на концертах в культурных центрах и церквях, которые смогут посетить в "зеленом режиме" все желающие, а некоторые концерты будут доступны и онлайн.

В первый Адвент в городе начинается концертный цикл "Адвент-концерты в рижских церквях", а 28 ноября концерт состоится в рижской баптистской церкви в Агенскалнсе.

В этот день в церкви Святого Петра посетителей ждет музыкальная сказка "Пламя свечи" на основе произведения Сельмы Лагерлеф "Сказания о Христе", а в Домском соборе состоится концерт с участием оркестра "Рига" и солистки Иевы Парши. Этот концерт будет доступен как вживую, так и онлайн.

Концерты, которые проходят в культурных центрах Риги, также создадут праздничную атмосферу. В Культурном центре "Иманта" состоится концерт "Рождественский романс" с участием известных музыкантов и популярных солистов. В "Малой гильдии" слушателей ждут на концерте "Rāmi krastu skalos ūdens". Оба концерта также будут доступны онлайн.

Информация о программе мероприятий первого Адвента, артистах, времени проведения и о билетах доступна здесь.