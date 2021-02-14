7 премьер за один сеанс. Впервые кинофестиваль Manhattan Short пройдет онлайн
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С 14 по 24 февраля рижские киноманы смогут присоединиться к международному жюри самого масштабного в мире смотра короткометражных фильмов — Manhattan Short. На этот раз событие проходит в формате онлайн, но формула неизменна: профессионального жюри на фестивале нет, но каждый может отдать свой голос лучшему из лучших фильмов, отобранных из 300 присланных со всего света.

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Уже 10 лет подряд фестиваль проходит осенью во всех крупных городах Латвии, собирая все большее число зрителей. В непростое время, которое резко ограничило возможности для выхода живых человеческих эмоций, Manhattan Short решил порадовать зрителей дополнительной сессией - онлайн-программой лучших короткометражек со всего мира.

Более 100 000 кинолюбителей из 300 городов на одну неделю объединятся в мировое зрительское жюри, чтобы выбрать лучший фильм онлайн-фестиваля. На Манхэттенском кинофестивале нет профессионального жюри, выбор делает зритель, отметив понравившуюся картину и актера на бланке для голосования.

В финальную программу этой сессии отобраны семь лучших фильмов из более 300 присланных на конкурс. В финал вошли киноработы из Англии, Италии, Канады и США. Вся программа длится 90 минут — она создана специально для онлайн-аудитории.

Нынешняя подборка охватывает все разнообразие жанров – чувственные драмы, увлекательный саспенс и смешные комедии. По традиции в число финалистов вошли фильмы, которые уже раньше зарекомендовали себя на престижных международных кинофестивалях. Все работы-финалисты Manhattan Short автоматически квалифицируются для номинации на премию "Оскар".

Небольшое отступление от традиционного формата — прелюдия к тому, чтобы в октябре 2021 года вернуться к формуле живого фестиваль, который в Латвии традиционно проходит в кинотеатре Splendid Palace и на других экранах страны.

В 2017 году впервые за 20-летнюю историю фестиваля в десятку финалистов вошла работа из Латвии - короткометражный фильм режиссера Павла Гуменникова "Sarauj, Just!". По итогам голосования, исполнитель главной роли Александр Ронис получил приз как лучший актер года.

Подробности — ЗДЕСЬ. Билет на сеансы — 7 фильмов за 90 минут — ЗДЕСЬ (линк активен с 14 по 24 февраля).

Фильмы демонстрируются на английском и оригинальных языках с английскими и русскими субтитрами. Возрастные ограничения: 12 +.

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