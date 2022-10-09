9-й Рижский международный кинофестиваль: ТОП-5 ярких событий, которые нельзя пропустить

13 октября в кинотеатре Splendid palace в 9-й раз откроется самый большой ежегодный смотр кино - Рижский международный кинофестиваль (Rīga IFF), который в этом году проходит в уже в девятый раз. После пандемийного перехода в онлайн фестиваль рад лично встретиться со зрителями у большого экранв. За 11 дней на трех площадках - Splendid palace, Citadele и KSuns - покажут более 100 фильмов, программы шести международных конкурсов и лучшее кино со всего мира. Часть фильмов можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре фестиваля. Delfi знакомит с самыми яркими событиями.
С полной программой и мероприятиями Rīga IFF можно ознакомиться на сайте – rigaiff.lv. Здесь же можно купить билеты в кино и на онлайн-показы.
ТОП-5 самых ярких событий Rīga IFF
1. "Близко", реж. Лукас Донт. Бельгия, Франция, Нидерланды
15 октября, 20.30, Большой зал Splendid palace
Трогательное исследование природы дружбы и утраты от бельгийского режиссера. Главные герои фильма - тринадцатилетние Лео и Реми, неразлучные друзья. Со временем связь между ними начинает омрачать предрассудки окружающих о характере их дружбы. Давление со стороны одноклассников приводит к ожегам, прерывающим солнечное лето детства. Фильм раскрывает сложные темы с легкостью и мастерством, достойным фильма-лауреата самого важного мирового кинофестиваля.
2. "Памфир", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук. Украина, Польша, Финляндия, Чили
19 октября, 21.00, Большой зал Splendid palace
Кто такой этот Памфир, "украинский Лачплесис", который с первородной силой "старого мачо" способен обогреть жену, воспитать сына и напугать всех бандитов на селе? Бывший контрабандист, ныне строитель вернулся с заработков в родное село накануне зимних праздников. Из-за неосторожного поступка сына Памфир оказывается перед необходимостью снова нарушить закон, хотя и клялся так не делать. Захватывающая криминальная комедия в стиле магического реализма на украино-румынской границе.
Дебютный фильм Дмитро Сухолиткого-Собчука вошел в программу Каннского кинофестиваля, а оттуда — в программу Focus on Ukraine на Rīga IFF.
3. Балтийский конкурс видеоклипов
21 октября, 21.15, Большой зал Splendid Palace
Гвоздем программы последней пятницы Rīga IFF станет Балтийский конкурс музыкального видео, который объединяет музыкантов, критиков, видеомастеров и зрителей на одном из самых взрывных событий фестиваля. 18 музыкальных клипов - от техно до поп-музыки, от баллад до абстракции — беседы с их создателями и показ, органично переходящий в пятничную вечеринку. Это уникальный формат в странах Балтии, после которого вы захотите увидеть каждый музыкальный клип на большом экране Splendid Palace.
4. "Боевой пони", реж. Джина Гаммель, Райли Кио. США
16 и 23 октября, 19.00, Большой зал Splendid Palace и Citadele
Название фильма - идиома, означающая старое транспортное средство (машина, мотоцикл и т.д.), на которых ездят индейцы в резервациях. В таких поселениях даже пудель может стать счастливым билетом, обещающим выход из бедности. И все же тут нет предрешенности - герои фильма, молодой мужчина и маленький мальчик, готовы найти свой путь и идти по нему с высоко поднятой головой. Картина рассказывает две параллельные истории, линии которых пересекутся только в самом конце. Портреты жизни молодых людей во время, когда кажется, что смысла в универсальном понимании этого термина больше не существует. Что остается? Самим создать новый смысл.
Полнометражный дебют австралийского режиссера Джины Гаммель и голливудской актрисы, внучки Элвиса Пресли Райли Кио. Все актеры были выбраны среди жителей в основном резервации Пайн-Ридж. Фильм удостоен пальмовой ветви Канн за режиссуру.
5. "Медея", реж. Пьер Паоло Пазолини. Италия
16 октября, 18.00, Малый зал Splendid Palace
Главный герой ретроспективного фестивального раздела In kino veritas фестиваля этого года - легенда итальянского кино, литературы и политики Пьер Паоло Пазолини. Он будет представлен на большом экране в Риге одним из своих знаковых фильмов – неотразимой "Медеей" с участием реальной соратницы и подруги режиссера Марии Каллас в главной роли. "Я понимаю, как ужасно будет мое злодеяние, но моя страсть сильнее моего ума", — говорит Медея, и ее вражда становится разрушительной; это миф, который живет вне времени.