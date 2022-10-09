9-й Рижский международный кинофестиваль: ТОП-5 ярких событий, которые нельзя пропустить

13 октября в кинотеатре Splendid palace в 9-й раз откроется самый большой ежегодный смотр кино - Рижский международный кинофестиваль (Rīga IFF), который в этом году проходит в уже в девятый раз. После пандемийного перехода в онлайн фестиваль рад лично встретиться со зрителями у большого экранв. За 11 дней на трех площадках - Splendid palace, Citadele и KSuns - покажут более 100 фильмов, программы шести международных конкурсов и лучшее кино со всего мира. Часть фильмов можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре фестиваля. Delfi знакомит с самыми яркими событиями.

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С полной программой и мероприятиями Rīga IFF можно ознакомиться на сайте – rigaiff.lv. Здесь же можно купить билеты в кино и на онлайн-показы.

ТОП-5 самых ярких событий Rīga IFF

1. "Близко", реж. Лукас Донт. Бельгия, Франция, Нидерланды

15 октября, 20.30, Большой зал Splendid palace



Трогательное исследование природы дружбы и утраты от бельгийского режиссера. Главные герои фильма - тринадцатилетние Лео и Реми, неразлучные друзья. Со временем связь между ними начинает омрачать предрассудки окружающих о характере их дружбы. Давление со стороны одноклассников приводит к ожегам, прерывающим солнечное лето детства. Фильм раскрывает сложные темы с легкостью и мастерством, достойным фильма-лауреата самого важного мирового кинофестиваля.

2. "Памфир", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук. Украина, Польша, Финляндия, Чили

19 октября, 21.00, Большой зал Splendid palace

Кто такой этот Памфир, "украинский Лачплесис", который с первородной силой "старого мачо" способен обогреть жену, воспитать сына и напугать всех бандитов на селе? Бывший контрабандист, ныне строитель вернулся с заработков в родное село накануне зимних праздников. Из-за неосторожного поступка сына Памфир оказывается перед необходимостью снова нарушить закон, хотя и клялся так не делать. Захватывающая криминальная комедия в стиле магического реализма на украино-румынской границе.

Дебютный фильм Дмитро Сухолиткого-Собчука вошел в программу Каннского кинофестиваля, а оттуда — в программу Focus on Ukraine на Rīga IFF.

3. Балтийский конкурс видеоклипов

21 октября, 21.15, Большой зал Splendid Palace

Foto: Kadrs no filmas

Гвоздем программы последней пятницы Rīga IFF станет Балтийский конкурс музыкального видео, который объединяет музыкантов, критиков, видеомастеров и зрителей на одном из самых взрывных событий фестиваля. 18 музыкальных клипов - от техно до поп-музыки, от баллад до абстракции — беседы с их создателями и показ, органично переходящий в пятничную вечеринку. Это уникальный формат в странах Балтии, после которого вы захотите увидеть каждый музыкальный клип на большом экране Splendid Palace.

4. "Боевой пони", реж. Джина Гаммель, Райли Кио. США

16 и 23 октября, 19.00, Большой зал Splendid Palace и Citadele

Название фильма - идиома, означающая старое транспортное средство (машина, мотоцикл и т.д.), на которых ездят индейцы в резервациях. В таких поселениях даже пудель может стать счастливым билетом, обещающим выход из бедности. И все же тут нет предрешенности - герои фильма, молодой мужчина и маленький мальчик, готовы найти свой путь и идти по нему с высоко поднятой головой. Картина рассказывает две параллельные истории, линии которых пересекутся только в самом конце. Портреты жизни молодых людей во время, когда кажется, что смысла в универсальном понимании этого термина больше не существует. Что остается? Самим создать новый смысл.

Полнометражный дебют австралийского режиссера Джины Гаммель и голливудской актрисы, внучки Элвиса Пресли Райли Кио. Все актеры были выбраны среди жителей в основном резервации Пайн-Ридж. Фильм удостоен пальмовой ветви Канн за режиссуру.

5. "Медея", реж. Пьер Паоло Пазолини. Италия

16 октября, 18.00, Малый зал Splendid Palace

Foto: Kadrs no filmas

Главный герой ретроспективного фестивального раздела In kino veritas фестиваля этого года - легенда итальянского кино, литературы и политики Пьер Паоло Пазолини. Он будет представлен на большом экране в Риге одним из своих знаковых фильмов – неотразимой "Медеей" с участием реальной соратницы и подруги режиссера Марии Каллас в главной роли. "Я понимаю, как ужасно будет мое злодеяние, но моя страсть сильнее моего ума", — говорит Медея, и ее вражда становится разрушительной; это миф, который живет вне времени.