9 в 1. Кинофестиваль Manhattan Short в Латвии: от идеального допроса до несчастного папы

С 24 сентября по 31 октября в городах Латвии проходит 23-й Международный фестиваль короткометражных фильмов "Manhattan Short", во время которого латвийские любители кино объединятся с более чем 100 000 киноманами со всего мира. За главный приз поборются 9 фильмов самых разных жанров и тематик со всех концов света. Победителя определят зрительские голоса.

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Расписание показов в Латвии:

2 и 3 октября — Splendid Palace, Рига,

— Splendid Palace, Рига, 4 октября — кинотеатр "K.Suns", Рига

— кинотеатр "K.Suns", Рига 29 октября — пивной погреб Валмиермуйжа, Валмиера,

— пивной погреб Валмиермуйжа, Валмиера, 2, 10 и 18 октября — кинотеатр "Балле", Лиепая,

— кинотеатр "Балле", Лиепая, с 9 октября — кинотеатр "Рио", Вентспилс

— кинотеатр "Рио", Вентспилс с 9 октября — Кулдигский народный дом,

— Кулдигский народный дом, 31 октября — посольство Латгале "Горс", Резекне,

— посольство Латгале "Горс", Резекне, 9 и 11 октября — кинотеатр "Цесис",

— кинотеатр "Цесис", с 9 октября — кинотеатр "Лора", Сигулда,

— кинотеатр "Лора", Сигулда, 11 октября — Дом культуры Каугури, Юрмала.



За зрительскую любовь поборются 9 короткометражных фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и России (полную программу смотреть ниже).



Драма Никиты Хозяинова "Прости меня, пес" и финская "Палочка" Теппо Айраксинен — сильные эмоции получат не только любители собак. Французский "Маэстро" под музыку Беллини продолжит тему животных, но не домашних, а лесных и вольных.

Сразу три фильма из разных стран кричат о том, что законы созданы не для людей. Израильский "Белый глаз" — реальная история его режиссера Томера Шушана о попытке вернуть украденный у него велосипед и абсурде полицейских действий. Македонская "Наклейка", номинант Сандэнса, Палм-Спрингса и победитель Бруклинского фестиваля, позволят ощутить себя в роли несчастного папы, у которого одна цель — попасть к дочке на утренник любой ценой. Австралийское "Безопасное место" показывает образцовый допрос, в котором что-то пошло не так.

Как провезти холодильник через границу, когда тебе 8 лет, расскажет Фарахи Набулси в фильме "Подарок", а иранский "Экзамен" озаботит перевозками посерьезнее: название этого товара и вслух произносить не рекомендуется. Добавим в программу жесткую подростковую драму "Два мальчика" и вот он — зритель, терзаемый муками выбора с анкетой после сеанса.

Полная программа фестиваля:





Foto: Manhattan short

1. Безопасное пространство (Safe space), Джейк Робб, Австралия, 5:35

Два детектива ведут допрос с пристрастием, стараясь запугать свидетеля полицейской коррупции.

2. Подарок (The Present), Фарах Набулси, Палестина, 24:00

Подарок на годовщину свадьбы выбран, надо только забрать его на Западном Берегу Иордана. Кто же мог знать, что холодильник вызовет такие подозрения у пограничников.

Фестивали: Бруклинский (приз зрительских симпатий), Клермонт-Ферран (приз зрительских симпатий), Кливлендский (лучший игровой фильм).

Foto: Manhattan short

3. Палочка (The Stick), Теппо Айраксинен, Финляндия, 11:00

Маленькая Ава так хочет собаку, что с легкостью соглашается на абсурдный челлендж, придуманный отцом. А в это время у отца совсем не детские проблемы…

Это вторая работа режиссера Теппо Айраксинена и сценариста Мелли Майккула. Их первый фильм, "Потолок", получил особое упоминание в Каннах-2017. А "Палочка" вошла в число лучших фильмов "Nordic Shorts".

4. Экзамен (Exam), Сония К. Хадад, Иран, 15:00

В религиозной женской школе все ученицы под пристальным наблюдением, но если отец велел, надо несмотря ни на что доставить клиенту кокаин.

Фильм прошел на 63 фестивалях короткометражного кино: взял специальный приз жюри за особое актерское мастерство на Сандэнс, "Золотую звезду" в Эль-Гуне, Гран-при на AFI-fest (США).

Foto: Manhattan short

5. Прости меня, пес (Hey, Gray), Никита Хозяинов, Россия, 14:00

На границе жизни и смерти преуспевающий бизнесмен встречает своего старого пса, которого он когда-то бросил у ворот приюта, и этот разговор меняет его жизнь.

Композитор Максим Михайлов, прочитав рассказ Лии Тимониной "Прости меня, пес" в интернете, решил снять по нему видеоклип, но когда обратился к Никите Хозяинову, идея выросла до фильма.

Фестивали: Near Nazareth Festival (Израиль), Всероссийский Фестиваль Визуальных искусств.

6. Белый глаз (White Eye), Томер Шушан, Израиль, 20:00

Омер находит свой давно украденный велосипед, но чтобы его вернуть, ему придется заплатить куда большую цену, чем он ожидал.

"Я хотел снять фильм о том, что случилось со мной, потому что это изменило мою жизнь. Ощущения были настоящими и болезненными", — говорит Томер Шушан.

Фестиваль: Гран-при SXSW

Foto: Manhattan short

7. Наклейка (Sticker), Георгий М. Унковский, Северная Македония, 18:45

Деян — хороший отец: он мчится на выступление своей дочки и везет подарок. Но одна маленькая неурядица в большой бюрократической системе может все испортить.

Фестивали: на счету фильма 10 пройденных фестивалей, среди них номинация на Гран-при в Сандэнсе и победа в Бруклинском фестивале.

8. Два мальчика (Two little boys), Фарбод Хоштинат, США, 13:12

Первая любовь порой обретает причудливые формы, а первое признание может привести к непредсказуемым результатам.

Правительство Ирана, увидев работы Фарбода, запретило ему снимать фильмы и видеоклипы, и он вынужден был навсегда покинуть родную страну, чтобы продолжить поднимать не очень удобные, но нужные современному обществу темы.

Foto: Manhattan short

9. Маэстро (Maestro), Иллоджик, Франция, 1:40

Художники-аниматоры: Флориан Бабикян и Виктор Сьяр. Музыка: Винченцо Беллини.

Лес. Полнолуние. За дирижерский пульт встает белка, и сводный лесной оркестр исполняет хор из оперы Беллини "Норма".

Под псевдонимом Иллоджик скрываются два талантливых аниматора, чей первый фильм Garden Party отхватил немало призов на фестивалях, да еще был номинирован на 90-й по счету Оскар в 2017 году.