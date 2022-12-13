А я Путина видела. В театре кукол воспели русских, украинцев, ЛГБТ, министров и боль Даугавпилса

Это представление может задеть чувства русских, латышей, украинцев, белорусов, шведов, представителей LGBTQ+ сообщества, людей с физическими и ментальными особенностями, курящих, некурящих, беременных, людей с другим цветом кожи, жителей разных городов и стран, пожилых, молодых, чувствительных к насилию, а также акул, морских коньков, червячков, хламидий… В общем, если вас можно хоть чем-то задеть или обидеть — не ходите на премьеру театра кукол "Без морали. С куклами". Сидите дома и дуйтесь. Остальные — добро пожаловать в политически-эротическое кабаре для взрослых, где можно все, что талантливо.

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Примерно с такого объявления конферансье начинается самый провокационный и смелый спектакль этого сезона на сцене Дома латышского общества, куда на время ремонта перебрался театр. Главные действующие лица — то ли куклы, то ли люди, то ли дивы, то ли простые смертные. Куклы — не новые, большинство из них зрители видели в спектаклях своего детства и отрочества. А музыка — отсылка к кукольному концерту 55-летней давности Interlellis – 67. Но сегодня к аранжировкам Паулса добавились вариации на тему хитов прошлого и настоящего - Credo, Linga, Instrumenti, Musiqq, Бусулис…

Назло ковиду, войне и кризису мы будем петь, смеяться и любить — хлопая накладными ресницами, провозглашает жеманный конферансье. Несмотря на предупреждение, что все совпадения случайны, кажется очень неслучайным рождение такого шоу во время мировой войны добра со злом, свободы с консервами, гуманизма со звериным оскалом. И совсем неслучайно вспоминается "Кабаре" Боба Фосса, чья атмосфера политического и экономического хаоса так напоминает сегодняшнюю, а главная героиня Салли Боулз - экспрессивную Диву с примечательной родинкой на левой скуле.

Foto: Matīss Markovskis

Только не надо говорить, что бой идет где-то там, а Латвия - мир белых, пушистых и мягких игрушек. Нам есть, над чем поработать и куда не скатиться. Если в 1905 году Латвия была первой страной Европы, давшей право голоса женщинам на выборах самоуправлений, то сегодня она, к примеру, в хвосте ратификантов Стамбульской конвенции. С министром обороны, который не стесняется сообщить, что "женщина вообще ничего не может сделать".

Шоу не случайно появилось, когда к руководству театра примкнул Мартиньш Эйхе — неугомонный выдумщик, экспериментатор и провокатор. Тот самый, у которого в "Ромео и Джульетте" монтеккам-русским дали всласть повоевать с капулетти-латышами, в "Дне рождения Тани" предложили собравшимся за общим новогодним столом актерам и зрителям излить годами накопленные друг к другу обиды, в "Мой сосед еврей" публике устроили гайд-тур по Холокосту, а в "Календарь меня зовет" позволили взглянуть на мир наивным взглядом человека, чье развитие остановилось в подростковом возрасте…

В новой затее кукольного театра Мартиньш Эйхе выступил эликсиром смелости говорить на злободневные и больные темы. И одним из четырех постановщиков, три других - Вия Блузма, Эдгар Кауфелдс и Эдгар Никласонс. Даже захотелось увидеть в зрительных рядах депутатов 14-го Сейма, Кабмина и президента - полномочных представителей латвийского общества.

Foto: Matīss Markovskis

Спектакль состоит из 30 исполненных вживую музыкальных композиций, поделенных на две части, разных по жанру. Первая — музыкальный конкурс, которые так страстно любят латышские зрители. В жюри — тетушки-божьи одуваны с ангельскими крылышками, дяди-папики в черных очках и бессменная звезда Дива, которая все никак не уйдет на покой.

Foto: Matīss Markovskis

Изобретательность участников не знает приличий. Тут вам и бестолковый красавчик, чье содержание не богаче внутренности облепивших его шариков, и возмутительно небелый "абракадабрец", которому место лишь на велосипеде с зеленой коробкой доставщика кебабов, и парочка гендерно-нейтральных персон, меряющихся бананами и обнимающихся с помидорами — тьфу-ты, даже в Даугавпилсе таким не место…

Foto: Matīss Markovskis

Ну и полный kauns un šausmas - недоросток, который имеет наглость исполнять легендарного латышского композитора на… русском языке. Прямо так и заголосил "Жил-был художник один..." Он что, не в курсе недавнего постановления министра культуры?! А на украинском - можно? Ну уж нет, славянским языкам тут не место. Тогда японский — это красиво и в караоке песенка котируется! Неужели не ясно — тут вам не там, тут Европа! Учите языки Евросоюза, молодой человек. Тогда "же не манж па сис жур..." Мусье, idrit vai kociņ, тут Латвия — пойте уже на на понятном. Что ж: "Dāvāja Māriņa Meitiņai Mūžiņu..." Садись, двойка! Ну почему, потому что я русский? Нет, потому что расти тебе еще и расти.