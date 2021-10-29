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Концерт Латвийского национального симфонического оркестра
Адский фест, ужастики на Хэллоуин и Рембрандт онлайн: чем заняться на неделе
Foto: Pixabay

Чрезвычайная ситуация, локдаун и растущая заболеваемость Covid-19 вносят свои коррективы в культурную жизнь. Однако это не значит, что дома будет нечем заняться. Мероприятия переходят в режим онлайн и, несмотря на объявленное "домоседство", можно будет посмотреть с детьми кукольный спектакль, виртуально погулять по музею и совершить музыкальное путешествие в Зальцбург.

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Концерт Латвийского национального симфонического оркестра
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