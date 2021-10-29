Адский фест, ужастики на Хэллоуин и Рембрандт онлайн: чем заняться на неделе

Чрезвычайная ситуация, локдаун и растущая заболеваемость Covid-19 вносят свои коррективы в культурную жизнь. Однако это не значит, что дома будет нечем заняться. Мероприятия переходят в режим онлайн и, несмотря на объявленное "домоседство", можно будет посмотреть с детьми кукольный спектакль, виртуально погулять по музею и совершить музыкальное путешествие в Зальцбург.
- 1. Концерт Латвийского национального симфонического оркестра
- 2. Театр приходит к вам домой
- 3. Horror Weekend в кинотеатре Splendid Palace
- 4. Концерты в Lielais Dzintars
- 5. Диванный зал и кукольный театр для самых маленьких
- 6. Джон Элиот Гардинер на Зальцбургском фестивале
- 7. Шекспир глазами художников
- 8. Рейксмюзеум дома
- 9. Метал музыка на Hellfest 2021
- 10. Познавательная выставка в Berga Bazārs