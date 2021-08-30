Афиша недели: кино под открытым небом, видеоарт и Bermudu Divstūris

На этой неделе в Риге можно будет потанцевать в Дзегужкалнсе на концерте группы Bermudu Divstūris, посмотреть короткометражное кино или посетить киносеансы под открытым небом. Кроме того, 3 сентября в столице стартует масштабный фестиваль современного искусства Survival Kit.

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30 августа

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Concerto Piccolo в Домском соборе

В понедельник в Домском соборе состоится очередной органный концерт из серии Concerto Piccolo. Концерты в этой серии длятся всего 20 минут, но это замечательная возможность услышать звучание знаменитого органа в Домском соборе.

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31 августа

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Концерт Bermudu Divstūris

В последний день лета группа Bermudu Divstūris выступит на вечеринке-концерте "Re! Starts. Back to school party" в Дзегужкалнсе. На концерте прозвучат уже известные хиты, а также новые песни.

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1 сентября

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Фестиваль современного искусства и видеоарта Ūdensgabali

В Риге продолжается фестиваль Ūdensgabali и 1 сентября в плавучем арт-центре Noass состоится показ короткометражных фильмов лауреатов премии 2020 года на кинофестивале в Оберхаузене. Вход на мероприятие бесплатный.

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2 сентября

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Кино о море на крыше т/ц Alfa

На крыше торгового центра Alfa в рамках международного кинотура фильмов про океан будут представлены четыре фильма о захватывающих морских приключениях, водном спорте и экологии. В этом году программа включает в себя подборку вдохновляющих фильмов за последние семь лет, которые можно будет посмотреть на языке оригинала в латышскими субтитрами: Chasing the Thunder (2018), Sonic Sea (2016), The Weekend Sailor (2016) и Paradigm Lost (2017).

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3 сентября

Рижская биеннале фотографии

С 3 сентября в Латвийском музее фотографии пройдет выставка в рамках Рижской биеннале фотографии NEXT 2021 "Цифровое средневековье", которая объединит персональные выставки двух художников — Аапа Теппера (Эстония) "Тень материальности" и Кристины Краузе-Слуцкой (Латвия) "Послушное прикосновение".

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Фестиваль современного искусства Survival Kit

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В этом году на фестивале Survival Kit будут представлены 25 работ художников, которые посвящены проблемам выживания и старения — что значит стареть как женщина, как ребенок, как партнер, как художник, как общество? Среди художников фестиваля есть и те, с кем фестиваль сотрудничает уже давно, так и авторы, чьи работы будут выставлены в Риге впервые. Survival Kit в столице с 3 сентября по 3 октября в восьми мемориальных музеях Риги и в отеле Neiburgs.

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Концерт Amao Omi

Смешанный хор рижской Домской хоровой школы, дирижер Юркис Чаблис и актер Нового рижского театра Каспарс Знотиньш приглашают на концерт 3 сентября Amao Omi или "Бессмысленная война" в Рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе. На концерте прозвучит музыка Петерис Васка, Гии Канчели и Екаба Янчевского, а Каспарс Знотиньш прочтет несколько литературных работ, в том числе фрагмент из книги лауреата Нобелевской премии писательницы Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики".

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