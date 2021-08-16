Афиша недели: LAMPA, Ганзейские дни, ночь фламенко и концерт при свечах

На этой неделе в Юрмале состоится концерт фламенко и выставка прямо на пляже, в Риге начинаются Ганзейские дни, а в Цесисе стартует ежегодный фестиваль общения LAMPA. Эти и другие культурные и развлекательные мероприятия в афише на неделю.

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16 августа

Ночь фламенко

В рамках фестиваля Artissimo в концертном зале "Дзинтари" состоится Ночь фламенко с легендарной Патрицией Гереро (Patricia Guerrero) и ее ансамблем.

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17 августа

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Выставка на пляже в Юрмале

На юрмальском пляже в Дзинтари до 19 сентября проходит выставка под открытым небом "Пляж искусства. Свидетели тайн". Выставка под открытым небом рассказывает о символической связи человека с явлениями природы и ее вечными тайнами.

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Выставка керамики в Музее декоративного искусства

В рамках программы III Латвийской биеннале керамики с 3 августа по 3 октября в Музее декоративного искусства и дизайна в Риге проходит выставка современной керамики стран Балтии "Creo Ergo Sum". Свои работы демонстрируют 19 отобранных кураторами керамистов из Латвии, Литвы и Эстонии.

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18 августа

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Концерт Rīgas Modes в Hanzas perons

На концерте прозвучат песни из первого альбома группы "Fantastiski", а также песни с нового альбома "True Intentions", который во многом вдохновлен классикой поп-музыки.

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19 августа

Foto: LiveRiga.com

Международные Ганзейские дни в Риге

Связи Риги с Ганзой уходят корнями еще во времена до основания города в 1201 году, когда через эту территорию прибывали купцы из немецких земель. В рамках Международных Ганзейских дней в Риге состоится множество интересных мероприятий.

Концерт в церкви святого Петра

19 августа в день открытия выставки "Новое золото Ганзы", которая пройдет в рамках проекта "HANSEartWORKS", в церкви святого Петра состоится концерт, где прозвучат произведения композиторов барокко Жозефа Франсуа Саломона (Joseph François Salomon, 1649-1732), Франсуа Куперена (François Couperin, 1668-1733), Андре Кампра (André Campra, 1660-1744), Марка Антуана Шарпантье (Marc-Antoine Charpentier, 1643-1704) и Пьера Робера (Pierre Robert, ca. 1618-1699) в тандеме с электронной музыкой DJ Monsta.

Выставка на набережной

Выставочный зал под открытым небом в пешеходной зоне набережной 11 ноября между скульптурой Большого Кристапа и Каменным мостом - небывалый для латвийской столицы выставочный проект под открытым небом, который во время Ганзейских дней объединит три выставки. Ансамбль объектов "Вектор Ганзы в Риге" сценографа Кристапа Скулте и режиссера Карлиса Анитенса рассказывает о ключевом факторе успеха Риги в составе Ганзейского союза – город является перекрестком водных и сухопутных путей. Центральные объекты выставки – стилизованные парусники, которые от Даугавы прокладывают путь по суше.

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20 августа





Foto: Juris Ross



Фестиваль общения LAMPA

20 августа начинается фестиваль LAMPA. В этом году сверхтема фестиваля – "уважение", а сам фестиваль продлится два дня – 20 и 21 августа – и пройдет в Цесисе, онлайн и на площадках совместного просмотра по всей Латвии. В пятницу состоятся дискуссии "Русская культура как основа идентичности", "Беларусь: закулисье. Обмен опытом", "Изменение климата: говори на моем языке", "Борьба с дезинформацией – пропаганда или цензура?", "'Что означает ЛГБТКИА+?" и другие.

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Ночной концерт при свечах

Foto: Publicitātes foto





20 августа под неоготическими сводами церкви Святого Павла в исполнении сопрано Юлии Васильевой прозвучат знаменитые мировые шедевры камерной музыки. В программе будут представлены произведения как признанных русских классиков – Рахманинова, Чайковского, так и работы таких всемирно известных композиторов, как Дебюсси, Форе и др. Романсы прозвучат под аккомпанемент фортепиано в исполнении ведущего концертмейстера ЛНО Эрики Миллере.

Подбронее

Виолончельное трио в Доме Черноголовых

20 августа в Доме Черноголовых состоится концерт трио виолончелистов "MELO-M". Посетители перед концертом смогут осмотреть историческое здание — средневековые подвалы Дома Черноголовых, исторические кабинеты, Любекский зал, недавно открывшийся Зал Голубой стражи и Салон.

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