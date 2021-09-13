Афиша недели: Паулс о любви, новинки от Бусулиса и неизвестный Стрейчс

На этой неделе состоится концерт маэстро Раймонда Паулса, в Саласпилсе можно будет узнать много всего интересного о грибах, а в конце недели в концертном зале "Дзинтари" выступит Интарс Бусулис с новой концертной программой. Эти и другие события в афише недели.

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13 сентября



Выставка Риты Пранчи Quattuor Viris

До 23 сентября в галерее Museum LV можно посмотреть персональную выставку Риты Пранчи Quattuor Viris. Художница уже не раз обращалась к теме изучения грани между мужским и женским восприятием действительности. Герои выставки — важные фигуры в жизни Риты: ее отец — инженер-механик Роберт-Евгений Пранч, друг детства — поэт Александр Заполь, супруг — художник Андрей Бовтович и знаменитый композитор — маэстро Раймонд Паулс.

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Кино в Риге

C 13 по 15 сентября в кинотеатре Splendid Palace можно посмотреть фильмы "Супернова" и "Мартин Иден" с субтитрами на русском и латышском языках. Кроме того, на экраны вышел новый фильм в жанре фэнтези "Легенда о Зеленом Рыцаре" режиссера Дэвида Лоури. Картина основана на поэме неизвестного автора XIV века "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь".

14 сентября

Foto: Publicitātes attēli



Концерт Георгия Осокина

14 сентября во Дворце культуры VEF с сольной программой выступит пианист, лауреат международных конкурсов и участник престижных фестивалей классической музыки Георгий Осокин. В его исполнении прозвучит музыка Фридерика Шопена.

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Лекция о средневековой музыке

14 сентября в 18.00 можно послушать бесплатную онлайн-лекцию "Увлекательный рассказ о средневековой музыке в истории европейской культуры" в рамках проекта Dzintara muzikālo sarunu klubs. Ее проведет ректор Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола, руководитель и основатель ансамбля Schola Cantorum Riga Гунтарс Пранис. Регистрация здесь.

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15 сентября



Кинолекторий и фильм Яниса Стрейча

15 сентября в 19.00 в кинотеатре Splendid Palace обсудят и покажут фильм Яниса Стрейча Carmen Horrendum (1989). Это один из его малоизвестных фильмов, который позволяет современному зрителю увидеть, возможно, недооцененные грани таланта Стрейча. В основе фильма — судьбы молодых женщин на войне и в суровое послевоенное время в военном госпитале.

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Концерт группы Laika Suns

15 сентября в 19.00 в Hanzas perons выступит группа Laika Suns. Коллектив из Риги исполняет поп-песни в рок-аранжировке. Сейчас группа активно работает над новым альбомом, поэтому не исключено, что кроме известных композиций на концерте прозвучит что-то новенькое.

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16 сентября

Foto: Edijs Andersons



Концерт Раймонда Паулса "Песни о любви"

16 сентября маэстро Раймонд Паулс и три ярких артистки — Вероника Плотникова, Динара Рудане и София Рубина встретятся на сцене Дворца культуры VEF в концертной программе "Р. Паулс 85. Песни о любви". В концерте также принимают участие оркестр Cremerata Letonica и джазовый коллектив Very Cool People.

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Разговоры о грибах в Саласпилсе

В сентябре в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе проходят дискуссии на тему растений и природы. 16 сентября в 18.30 состоится разговор, посвященный грибам. Грибники Диана Мейер и Майя Походнева расскажут о грибах много интересного и поделятся личным опытом. Подробная информация о мероприятиях по телефону — 29843443.

17 сентября



Симфонический оркестр и немое кино в Большой гильдии

17 сентября в 19.00 в Большой гильдии Латвийский национальный симфонический оркестр под управлением дирижера Гунтиса Кузмы выступит с концертом ударных инструментов. Концерт посвящен прошлогоднему юбилею концертмейстера Эдгара Саксонса, который сам выйдет на сцену. Кроме того, в Большой гильдии выступит и его ученик, известный музыкант ударных инструментов Рихард Залюпе. Также на концерте состоится показ легендарной немой кинокомедии Safety Last! в сопровождении музыки композитора Платона Буравицкого.

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Интарс Бусулис с новой концертной программой

Foto: Publicitātes foto





17 сентября в концертном зале "Дзинтари" состоится выступление Интарса Бусулиса и Abonementa orķestris. Артисты подготовили новую программу "Вдохнуть" (Ieelpot), где прозвучат уже известные слушателям композиции и музыка из нового альбома.

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