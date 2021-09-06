Афиша недели: "Рига–Голливуд", история Китая на табакерках и акробатический язык жестов

На этой неделе в столице проходит Artdocfest/Riga, в музее Рижская биржа можно посмотреть уникальные китайские табакерки, а Рижский русский театр прокладывает мост между Ригой и Голливудом в интерактивной театральной постановке. Эти и другие события в афише недели.

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6 сентября



Artdocfest/Riga

"Земля голубая, будто апельсин"

6 сентября в кинотеатре Splendid Palace на Международном фестивале документального кино Artdocfest/Riga зрители смогут увидеть фильм на русском языке "Земля голубая, будто апельсин" о семье, которая живет в так называемой "красной зоне" Донбасса, где уже шестой год продолжаются военные действия. Картина об одинокой матери четырех детей из Донбасса. Их внешний мир состоит из взрывов и хаоса, но семья старается создать в своем доме безопасное место, полное жизни и света.

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История династии на табакерках

До 31 октября 2021 года в художественном музее Рижская Биржа в рамках цикла выставок "Истории искусства Азии" представлены семь китайских табакерок из агата, нефрита, стекла и других материалов. Изображенные на них сюжеты несут в себе скрытый смысл для владельца, поэтому до сих пор многие изображения так и не удалось истолковать. На табакерках можно увидеть популярное стихотворение эпохи династии Тан, пейзажи с горами и реками, а также типичные для китайской культуры образы – дракона, карпа, цветы лотоса и сливы.

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7 сентября



Artdocfest/Riga

"Ночь на улице"

7 сентября на фестивале покажут фильм на русском языке "Ночь на улице" о трех мужчинах — Ване, Саше и Денисе. Им за тридцать, они вместе выросли в северном пригороде Киева. Бурное прошлое не лишило их желания жить без компромиссов, но будущее туманно, поэтому каждый изобретает мир, который ему подходит.

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8 сентября



"Мост Рига–Голливуд" — интерактивный театр для взрослых и детей

8 сентября в 19.00 Рижский русский театр имени Михаила Чехова покажет уникальный развлекательно–образовательный интерактивный проект для взрослых и детей, включающий экскурсию по театру, рассказ–спектакль о Михаиле Чехове и актерский тренинг. Даже если вы никогда не мечтали о сцене, этот опыт может вам пригодится, а дети получат новые впечатления от знакомства с театром.

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Выставка "Бетховен. Орбиты"

На первом этаже Латвийской Национальной библиотеки до 28 ноября можно посмотреть выставку "Бетховен. Орбиты", которая посвящена 250-летию и творчеству великого композитора.

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9 сентября



Представление современного цирка Somos

9 и 10 сентября во дворце культуры VEF шесть латиноамериканских акробатов представят шоу Somos (исп. мы). Спектакль основан на языке жестов — артисты цирка перевели тексты на язык жестов, который позже преобразовали в язык всего тела — акробатику.

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10 сентября



"Электроника. Медитация. Виолончель" концерт в Домском соборе

10 сентября в 19.00 в Домском соборе выступят органистка Яна Зариня и виолончелистка Сарма Габрена, в исполнении которых прозвучат медитативные композиции и импровизации с элементами электронной музыки.

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Ференц Лист в Доме Черноголовых

10 сентября в Доме Черноголовых с концертной программой в честь 210-летия композитора Ференца Листа выступит пианист Вестард Шимкус. Шимкус подготовил для сольного концерта совершенно новую программу фортепианной музыки Листа, в которой встретятся два музыкальных направления — божественное и светское.

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