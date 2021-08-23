Афиша недели: уличные акробаты, рай для Горбачева и "Человек советский"

На этой неделе в Риге состоится две премьеры документального кино, фокусники и акробаты выступят на фестивале уличного искусства "Re Rīga!", а в квартале Калнциема любители шахмат смогут принять участие в любительском шахматном турнире. Эти и другие события в афише культурных и развлекательных событий на неделю.

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23 августа

"Homo Sovieticus" в Splendid Palace

23 августа в кинотеатре Splendid Palace состоится премьера документального фильма режиссера Иво Бриедиса "Homo Sovieticus". Режиссер фильма и журналист Рита Рудуша, оба родившиеся в СССР, отправляются в путешествие, чтобы исследовать феномен Homo Sovieticus и выяснить, есть ли у человека с тоталитарным мышлением географические границы.

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Фестиваль уличного искусства Re Rīga!

Фестиваль Re Rīga! в 2020 году

С 23 по 25 августа в Риге пройдет международный фестиваль современного цирка и уличного искусства Re Rīga!. Фестиваль этого года - часть летней культурной программы "Рижское лето 2021". В фестивале примут участие эстонско-финское трио воздушных акробатов Big wolf company, литовский иллюзионист Джюгас Кунсманас, латвийский жонглер Дмитрий Пудов, эстонско-финская пара акробатов SaBoK Circus и другие артисты.

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24 августа

Концерт "Бах, Дворжак, Дебюсси" в Домском соборе

24 августа в Домском соборе выступит органистка Диана Яунземе-Портная с концертом "Бах, Дворжак, Дебюсси". Вместе с оркестром под управлением дирижера Валдиса Бутанса будет петь солистка Латвийской национальной оперы Юлия Васильева. В основу концерта легла музыка Баха, легендарные композиции Клода Дебюсси и чешского романтика Антонина Дворжака.

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25 августа

Шахматный турнир в квартале Калнциема

Foto: Vida Press





25 августа в квартале Калнциема пройдет первый в этом году шахматный турнир для любителей этой игры. Это прекрасная возможность познакомиться с другими шахматистами и сыграть партию в непринужденной обстановке.

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26 августа



Документальный фильм о Горбачеве в Splendid Palace

26 августа в кинотеатре Splendid Palace состоится премьера нового документального фильма Виталия Манского "Горбачев. Рай". С 27 августа фильм планируется показать в Риге, Талси, Кулдиге, Цесисе, Мадоне и других городах. Новый фильм Виталия Манского погружает в повседневную жизнь и неспешные свидетельства 90-летнего Михаила Горбачева, живущего в служебном доме под Москвой. "Горбачев. Рай" - это фильм-портрет первого и последнего президента СССР.

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Музыка Гии Канчели в Лиепае

Foto: Publicitātes foto





26 августа в концертном зале "Lielais Dzintars" выступят музыканты Xylem Trio — пианист Раймонд Петраускис, саксофонист Оскарс Петраускис, перкуссионист Рихард Залюпе и восходящая звезда грузинского джаза Лиза Кереселидзе. В рамках ​​Лиепайского международного звездного фестиваля музыканты исполнят музыку Гии Канчели и Раймонда Паулса.

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"Своеобразие" - зеркальный арт-объект в парке Аркадия

Foto: Publicitātes foto





С 26 по 31 августа в парке Аркадия можно будет увидеть звучащий арт-объект "Savpatība" (Своеобразие). Это уникальная инсталляция и музыкальное послание, которое приглашает увидеть и услышать себя. "Своеобразие" состоит из зеркальных объектов, в музыкальном оформлении которых использованы композиции латвийских композиторов Санты Ратниеце и Эрика Эшенвальдса. В зависимости от местоположения и пути передвижения посетители смогут услышать отдельные инструменты и голоса. Авторы проекта — дирижер Сигвардс Клява и режиссер Роберт Рубинс.

Рэп на вилле фон Стрицкого

Foto: Andrejs Skurjats





В августе на сцене виллы фон Стрицкого (K.K. fon Stricka villa) продолжаются концерты серии "Рэп в саду виллы". Каждый четверг в саду выступают лучшие латвийские хип-хоп исполнители. 26 августа с концертом выступит рэпер Ozols.

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27 августа



Виртуальная реальность в Национальном театре

Foto: Publicitātes foto





27 августа в Белом зале Латвийского национального театра состоится премьера шоу виртуальной реальности "Открой глаза". Представление — своеобразный эксперимент, в котором авторы и зрители попытаются раскрыть пределы нашей повседневной реальности. Один спектакль могут посетить не более 5 зрителей.

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