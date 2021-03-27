Алвис Херманис дарит всем одну серию своего фильма "Агентство", полный доступ - 50 евро

По случаю Международного дня театра, в который уже второй год подряд зрительный зал останется пустым, худрук Нового Рижского театра Адвис Херманис решил сделать подарок — дать всем возможность до полуночи воскресенья 28 марта посмотреть 1 серию своего многосерийного художественного фильма "Агентство".

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Увидеть подарок Херманиса можно ЗДЕСЬ. Оригинальный язык — латышский. Предлагают выбрать русские или английские субтитры.

Во время первого локдауна у Алвиса Херманиса родилась идея снять 10-серийный коммерческий художественный фильм "Агентство" (Aģentūra) с участием всех актеров труппы — бывалых и студентов третьего курса Академии культуры.

Психологический триллер с элементами детектива, чьи события развиваются летом в Риге и Латвии. Рассказ о мире, в котором все внезапно поменялось, и трогательной вере в то, что всем в этом мире можно манипулировать. В центре сюжета - рекламное агентство, классический офис, где профессионализм встречается с усталостью, романтикой и экзистенциальной неразберихой.

Foto: Kadrs no filmas

Катализатор истории - загадочный случай, который подвешивает в неопределенности все, что до этого казалось стабильным и многообещающим. Детективная интрига, в которой, похоже, нет невиновных. Авторы сценария: Алвис Херманис, Янис Йоневс и актеры фильма. Оператор — Мартиньш Граудс.

Полностью сериал можно посмотреть на стрим-сервисах с 27 ноября - доступ стоит 50 евро, то есть по цене двух театральных билетов. (Подробности — ЗДЕСЬ.) На сегодня покупку сделало больше 20 тысяч человек. На русский язык сериал перевел поэт Сергей Тимофеев.