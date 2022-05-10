Певица Амината объявила о сольном концерте "Savvaļas pusē", который состоится 4 августа на новой летней эстраде квартала Андрейоста на берегу Даугавы.

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В начале этой весны при поддержке Universal Music Амината организовала лагерь звукозаписи, куда были приглашены различные известные латвийские артисты. Сотрудничество с некоторыми из них состоялось впервые. Например, с певицой из группы Astro'n'out Марой Упмане-Холштейне, с которой Амината записала заглавную песню для своего нового альбома.

"Мне нравятся песни, которые были созданы в этом творческом содружестве, я так воодушевлена, что просто не могу дождаться, когда зрители познакомятся с ними!", — говорит Амината. "Я много экспериментировала, и кажется, что я покажу себя в альбоме с необычной артистической стороны", — добавляет исполнительница.

Амината также не скрывает, что до конца не может решить, подходящее ли сейчас время для концертов, потому что мораль не проста. Однако появление перед публикой дает толчок творчеству, поэтому она решила организовать летний сольный концерт.

"Несмотря на различные препятствия, я поняла, что хочу выразить свои чувства как могу, — новыми песнями, новой музыкой", — добавляет Амината. "Я с нетерпением жду, надеюсь, солнечного и теплого августовского вечера, и я очень рада быть одним из первых артистов, которые выступят на новой сцене квартала Андрейоста на берегу Даугавы!", — радуется певица.

В своем сольном концерте представительница Латвии на "Евровидении 2015" предложит слушателям свои хиты и ранее не звучавшие песни с будущего альбома "Savvaļas pusē".

Билеты на концерт Аминаты уже можно приобрести в билетной кассе aula.lv.