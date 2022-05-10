Aminata
Foto: Aminata

Певица Амината объявила о сольном концерте "Savvaļas pusē", который состоится 4 августа на новой летней эстраде квартала Андрейоста на берегу Даугавы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В начале этой весны при поддержке Universal Music Амината организовала лагерь звукозаписи, куда были приглашены различные известные латвийские артисты. Сотрудничество с некоторыми из них состоялось впервые. Например, с певицой из группы Astro'n'out Марой Упмане-Холштейне, с которой Амината записала заглавную песню для своего нового альбома.

"Мне нравятся песни, которые были созданы в этом творческом содружестве, я так воодушевлена, что просто не могу дождаться, когда зрители познакомятся с ними!", — говорит Амината. "Я много экспериментировала, и кажется, что я покажу себя в альбоме с необычной артистической стороны", — добавляет исполнительница.

Амината также не скрывает, что до конца не может решить, подходящее ли сейчас время для концертов, потому что мораль не проста. Однако появление перед публикой дает толчок творчеству, поэтому она решила организовать летний сольный концерт.

"Несмотря на различные препятствия, я поняла, что хочу выразить свои чувства как могу, — новыми песнями, новой музыкой", — добавляет Амината. "Я с нетерпением жду, надеюсь, солнечного и теплого августовского вечера, и я очень рада быть одним из первых артистов, которые выступят на новой сцене квартала Андрейоста на берегу Даугавы!", — радуется певица.

В своем сольном концерте представительница Латвии на "Евровидении 2015" предложит слушателям свои хиты и ранее не звучавшие песни с будущего альбома "Savvaļas pusē".

Билеты на концерт Аминаты уже можно приобрести в билетной кассе aula.lv.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?