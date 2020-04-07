Андрей Осокин приглашает на пасхальный онлайн-концерт

Лиепайский концертный зал "Большой янтарь" 11 апреля предлагает своим слушателям пасхальный концерт в прямом эфире. В программе: произведения Иоганна Себастьяна Баха, Клода Дебюсси и Людвига ван Бетховена в исполнении пианиста Андрея Осокина.

Концерт будет транслироваться из Большого зала "Большого янтаря". Перед трансляцией, которая начнется в 18 часов, можно будет послушать небольшую беседу с Андреем Осокиным, посвященную концертной программе.

Съемка праздничного концерта будет проходить в пустом зале с соблюдением всех мер безопасности. Цена билета в поддержку артиста и концертного зала – 7 евро за подключение к прямому эфиру. Приобрести билеты можно здесь.