Продюсеры юбилейного фестиваля Summer Sound, который уже в десятый раз пройдет в Лиепае этим летом, сообщили, что к программе присоединились два джентльмена из Англии – автор суперхитов "Friday" и "Turn Me On" диджей и продюсер Ритон и певец Джон Ньюмен, получивший мировую известность благодаря таким композициям, как "Blame" и "Love me again". Компанию им составят литовские инди-рокеры c Евровидения The Roop.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ритон, настоящее имя которого Генри Смитсон, ди-джей и продюсер электронной музыки из Великобритании в 2016 году был признан лучшим артистом на BBC Radio 1 с его "Eine Kleine Nacht Music"; его композиции были проиграны на Spotify и других сервисах стрим-музыки более 300 миллионов раз.

Джон Ньюмен, полное имя которого Джон Уильям Питер Ньюмен – британский автор-исполнитель и ди-джей, чей дебютный сингл "Love Me Again" возглавил хит-парад Великобритании UK Singles Chart в июле 2013 года, когда певцу исполнилось всего 23 года. Радио BBC тогда назвало этот трек самой популярной музыкальной записью в мире. За этим произведением последовали другие хиты, гастрольный тур, завершение гонки в пустыне со статусом хедлайнера легендарного калифорнийского фестиваля Coachella; три номинации на британские музыкальные премии; покорение бессчетного количества музыкальных чартов, работа с тяжеловесами, такими как Найл Роджерс и Кэлвин Харрис и другими.

Не так давно Ньюмен вернулся на сцену после полуторагодового отсутствия в музыке и социальных сетях во время пандемии. Первым плодом его диджейской работы стал трек "Waiting For A Lifetime" в сотрудничестве с Warner Music, который он сам назвал долгожданной точкой смены своей музыкальной карьеры. Затем последовал такой хит летней танцевальной музыки, как "If You Really Love Me" Дэвида Гетты. В музыкальном багаже Джона есть еще много сюрпризов, которыми он обещает поделиться в самом ближайшем будущем. "Все, что теперь можно услышать от меня, это исходит прямо из моего сердца", – комментирует свой репертуар Ньюмен. На Summer Sound 2022 прозвучат, как самые свежие композиции Джона Ньюмена, так и всеми любимые хиты десятилетней давности.

И без того обширную программу фестиваля дополнили отечественная звезда хип-хопа Ansis и нашумевшая прошлогодняя сенсация Евровидения – литовская группа The Roop, чьи забавные танцевальные па из композиции "Discoteque”, кажется, уже испробованы всеми.

Ранее уже сообщалось о выступлении в рамках фестиваля фолк-электромузыкального объединения из Украины Go_A, а также анонсировалась целая подборка популярных латвийских исполнителей, таких как Musiqq, Gacho, Jumprava, Dagamba, Astro'n'out, Singapore Satin, Left Bank, Dairy Adventures и других. Напомним, что последний фестиваль Summer Sound в 2019 году привлек рекордное количество посетителей – за оба дня мероприятие посетило 32 000 человек.

Десятый фестиваль Summer Sound в Лиепае пройдет 29 и 30 июля. Как сообщают организаторы, все билеты, купленные на фестиваль 2020 года – действительны, и не нужно никаких дополнительных действий, чтобы посетить с ними фестиваль этого года.