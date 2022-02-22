Ансамбль Моисеева, Вахтанговский театр, Элина Гаранча: каким будет весенне-летний сезон компании Art Forte

В сезоне 2021-2022 продюсерская компания Art Forte единственной в стране провела масштабные театральные гастроли - на XV фестивале "Золотая Маска в Латвии" были показаны десять драматических и балетных спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и Лесосибирска. Планы на весну и лето столь же грандиозны.

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3 мая на сцену Латвийской Национальной оперы выйдут артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. В 2022 году знаменитый на весь мир коллектив отмечает 85-летие. Дата впечатляющая, ей и посвящен концерт, в программу которого вошли самые эффектные и виртуозные номера из бездонного репертуара ансамбля.

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С 5 по 7 июня в Риге будет гостить один из лучших театров России – прославленный Вахтанговский. Эти гастроли были задуманы давно, но в связи с пандемией дважды переносились; претерпела изменения и их афиша. Вместо спектакля "Улыбнись нам, Господи" на сцене театре "Дайлес" 7 июня будет показан мюзикл "Люся. Признание в любви" с блистательной Нонной Гришаевой в роли Людмилы Гурченко. Эта прекрасная работа пользуется бешеной популярностью у московских зрителей, и не удивительно: в ней есть юмор и пронзительная грусть, живой оркестр, искусная хореография, нестареющие шлягеры и подлинные истории из жизни легендарной актрисы.

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Спектакль "Наш класс" представлять театралам не надо: в 2018 году он произвел на публику фестиваля "Золотая Маска в Латвии" глубочайшее впечатление. В нынешний приезд вахтанговцы сыграют "Наш класс" дважды, 5 и 6 июня, на сцене Рижского русского театра им. М. Чехова. Все ранее купленные билеты действительны на первый спектакль 5 июня.

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12 июня на сцене концертного зала "Дзинтари" выступит одна из самых красивых пар российской популярной сцены – Леонид Агутин и Анжелика Варум. За годы, проведенные на эстраде, они спели почти пятьсот песен; мы услышим лучшие.

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12 июля публику ждет особый подарок: концерт Элины Гаранчи и Хиблы Герзмава в Юрмале. Две звезды, две красавицы, две примадонны, которым рукоплещут лучшие оперные театры мира, однажды уже встречались на сцене "Дзинтари", и вряд ли кто-нибудь из слушателей позабудет тот волшебный вечер. Однако фантазия дирижера Карела Марка Шишона неисчерпаема – он как никто умеет составлять программы, в которых исполнители раскрываются с наилучших стороны, а классические хиты начинают сиять новыми красками.

Билеты можно приобрести в городских театральных кассах и сайте bilesuparadize.lv.