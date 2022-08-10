Apocalyptica и Epica вместе выступят в Arēna Rīga

Самая известная виолончельная группа Apocalyptica и голландские симфометаллисты Epica объединились в проекте The Epic Apocalypse Tour, в рамках которого выступят в Arēna Rīga 19 января 2023 года. В качестве гостей к ним присоединится также финская прог-метал группа Wheel.

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Название финской группы виолончелистов Apocalyptica хорошо знакомо любому ценителю рок-музыки. Студенты Академии Сибелиуса с классическим образованием сформировали квартет в 1993 году, получив первоначальное признание благодаря кавер-версиям популярных композиций Metallica. На данный момент выпущено уже девять студийных альбомов, а общий тираж проданных записей превышает 4 миллиона.

Epica — нидерландская группа, играющая музыку в стиле симфоник-метал. Визитной карточкой Epica являются женский вокал в сочетании с мужским гроулингом и скримингом, обычно свойственным готик-металу, так называемый дуэт "красавица и чудовище". Epica использует в своей музыке хор, а также струнный оркестр.

Риге вошла в число 40 европейских городов, в которых пройдет выступение The Epic Apocalypse Tour. Публичная продажа билетов во всей сети www.bilesuserviss.lv начнется 11 августа.