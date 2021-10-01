Артемий Троицкий рекомендует: кого надо услышать на фестивале Skaņu mežs

Фестиваль авангардной музыки Skaņu mežs пройдет в этом году 8 и 9 октября в культурном пространстве Hanzas Perons, а бесплатный концерт открытия фестиваля состоится 2 октября в зале Fantadroms в районе Jauna Teika.

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Артемий Троицкий — российский искусствовед, журналист, организатор концертов, коллекционер произведений искусства и преподаватель, в настоящее время проживающий в Таллинне. Троицкий, один из ведущих специалистов по современной музыке в России, скоро посетит Ригу и фестиваль Skaņu mežs.

Артемий Троицкий работал в таких СМИ, как Playboy, Эхо Москвы и Радио Свобода. Газета New York Times однажды назвала его "ведущим критиком советской рок-музыки". Троицкий также известен своими публичными заявлениями о политической системе в России — его переезд в Эстонию в 2014 году в том числе был связан с нежеланием журналиста адаптироваться к современному политическому климату в России.

В преддверии фестиваля Skaņu mežs 2021, Троицкий предлагает список своих фаворитов из программы.

2 октября

Главный выбор: GUO (Великобритания)

"Изданием музыки экспериментального певца Даниэля Блумберга занимается издательство Mute, что само по себе является замечательной рекомендацией. Я нахожу его дебютный альбом интересным и необычным. И хотя я не знаю, кто такой Сеймур Райт и какова его роль в проекте GUO, меня тем более интригует их живое выступление".

О проекте GUO

Дуэт GUO — это результат сотрудничества экспериментального фолк-певца Дэниела Блумберга и британского импровизатора-саксофониста Сеймура Райта.

Сольные альбомы Блумберга Minus и On&On были изданы Mute и выпущены под руководством продюсера Пита Уолша, который также работал над несколькими важными альбомами певца Скотта Уолкера. Billboard писал: "Почти десять лет Блумберг считается одним из самых оригинальных артистов в независимой музыке".

Лондонский альт-саксофонист Сеймур Райт начал свою карьеру с мастер-классов под названием "Мастерская лондонской импровизации" под руководством легендарного перкуссиониста AMM Эдди Прево. Самая примечательная пластинка Сеймура Райта — его второй сольный альбом Seymour Writes Back, который The Guardian и The Wire назвали одними из лучших экспериментальных музыкальных записей 2015 года.

В своих выступлениях дуэт GUO сотрудничал с такими режиссерами арт-хауса, как Брэди Корбетт и Питер Стрикленд.

8 октября

Главный выбор: Duma (Кения)

"Это просто невероятный проект! Дебютный альбом Duma был в моем списке лучших музыкальных записей 2020 года. Кенийская группа Duma сочетает в себе метал, нойз, глитч электронику и другие жанры в сопровождении безумия аутентичных африканских ритмов. Я и не мечтал услышать эту группу вживую, а теперь смогу попасть на их выступление в Риге. Невероятно!"

О группе Duma

Дуэт Duma из Найроби сочетает в себе элементы экспериментальной танцевальной музыки с влияниями индустриальной музыки, а также вокал, по-видимому, заимствованный из металлической музыки. Музыка дуэта издана самым известным африканским издательством экспериментальной музыки в мире — Nyege Nyege Tapes. Сингл дуэта Cannis b/w Mbukinya также был выпущен в мае издательством Sub Pop, которое в свое время также выпускало музыку групп Nirvana ​​и Low.

Второй выбор: Энтони Брэкстон (США)

"Брэкстон — не только своеобразный отец современного авангардного джаза, но возможно, и самый важный из ныне живущих джазменов в мире. Вероятно, на него фестиваль Skaņu mežs потратил под 90% своего бюджета, но настоящая легенда того стоит!"

Об Энтони Брэкстоне

Инструменталист и композитор Энтони Брэкстон, лауреат "гранта гения" Макартура и обладатель награды фонда Джона Саймона Гуггенхайма за выдающиеся достижения в искусстве, будет лично присутствовать на фестивале. Писатель Грэм Локк назвал его выдающейся фигурой 20-го века в современной музыке, а музыкальные критики Крис Келси и Питер Маргасак – просто гением. Журнал Rolling Stone назвал Брэкстона "одним из самых выдающихся представителей американской музыки".

Энтони Брэкстон является членом AACM, афро-американской ассоциации композиторов и инструменталистов. Он уникален тем, что сочетает музыкальные практики "послевоенного авангарда" с элементами свободной импровизации на собственном, неповторимом языке. На фестивале будут исполнены композиции из серии "Diamond Curtain Wall Music", которые Брекстон исполнит с аккордеонистом Адамом Мэтлоком и трубачкой Сюзанной Сантос Силвой.

9 октября

Главный выбор: Lotic (США/Германия)

"Это такой странный хип-хоп футуризм. Раньше я не был знаком с творчеством Lotic, но первое прослушивание произвело на меня особое впечатление. Она также немного напоминает мне мой любимый американский проект Spelling. Оба проекта создают в своей музыке похожие типы афро-психоделических пейзажей. Не могу дождаться, чтобы услышать его вживую!"

Подробнее о Lotic

Издание MixMag назвало исполнительницу Lotic одним из самых важных голосов в аутсайдерском искусстве, добавив, что Lotic "действительно воплощает звук и дух экспериментальной танцевальной музыки". Однако композиции Lotic находятся в неоднозначном отношении к танцевальной музыке, имея тенденцию обобщать, деконструировать и делать клубную музыку более абстрактной.

Второй выбор: Prison Religion (США)

"Это экстремальный рэп-террор! Такой музыкой сложно "наслаждаться", но она определенно захватывающая. В конце концов, у группы отличное название".

Prison Religion — это рэп-дуэт, который издание Vice назвала "следующими великими знатоками шумов". Записи дуэта опубликованы такими издательствами, как Halcylon Veil и Blackhouse Records, а сами музыканты называют свою работу "деструктивной современной клубной музыкой".

Полная программа фестиваля Skaņu mežs 2021 доступна здесь.

Статья подготовлена в сотрудничестве с фестивалем Skaņu mežs 2021.