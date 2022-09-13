Артисты из Киева выступят в Риге с музыкально-поэтическим спектаклем

25 сентября на сцене рижского Willa Teatris актеры из Украины будут говорить о любви, вере и надежде вечными строками поэтов серебряного века, шестидесятников и современников.

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"Рижский бальзам на душу" - это воссоединение и первое гастрольное выступление труппы киевского поэтического театра "Оттепель" после начала войны в Украине. На русском, украинском и латышском языках прозвучат стихотворения Лины Костенко, Бориса Пастернака, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Анны Ахматовой, Максимилиана Волошина, Александра Блока, Леси Украинки, Василя Симоненко и других поэтов.

В феврале 2022 года актеры театра успели провести предпремьерный показ нового спектакля "Серебряная нить" в родном Киеве, воссоздав атмосферу 1910-20-х годов. Спектакль логично разделился на две части: первую в духе эпохи с "ананасами в шампанском", роскошными нарядами и танцами, и вторую - миграционную, описывающую жизни поэтов, которым пришлось бежать от ужасов революции.

"Это выступление оказалось пророческим. Спустя несколько недель в наш дом ворвалась война и актерам пришлось разлететься по всему миру. В Ригу мы съезжаемся из Германии, Италии, Азербайджана, Польши и Украины" - говорит режиссер театра и писатель Евгения Гранде, - Поэзия всегда несла свет для души и этот вечер, мы уверены, не станет исключением.

Большое счастье и благословение - снова быть вместе и выступать для наших гостей".

Зрителей спектакля "Рижский бальзам на душу" ждут лучшие поэтические и музыкальные номера, поставленные на сценах театров Киева в мирное время.

Заказ билетов по телефону: 38050713030 (WhatsApp, Viber, Telegram), 37120007356. Цена билета - 25 евро.