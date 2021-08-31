Атмосфера сексуального безумия: "Балтийская жемчужина" открывает "Ящик Пандоры"

"Балтийская жемчужина" в рамках фестиваля "Белые ночи" представляет один из последних шедевров немого кино - фильм режиссёра Георга Пабста "Ящик Пандоры"("Buchse der Pandora, die", 1929).

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Совместный проект фестивалей "Белая ночь" и "Балтийская жемчужина" приурочен к 120-летнему юбилею латышского поэта Александра Чака. В рамках проекта 4 сентября в квартале Спикери в 22.45 состоится единственный показ фильма Георга Пабста, вошедшего в список выдающихся произведений мирового кинематографа (подробности - здесь).

"Ящик Пандоры" богатая по форме и содержанию романтическая драма с исключительной главной героиней в исполнении Луизы Брукс.

"Нет никакой Гарбо, нет никакой Дитрих! Есть только Луиза Брукс!",- утверждал Анри Ланглуа (многолетний руководитель французской Синематеки). Ни одна из актрис не обладает таким разнообразием эмоцией и образов, такой символичностью, как Лулу, создавшая на экране особую атмосферу "сексуального безумия" и навсегда утвердившая в кинематографе образ femme fatale.

В основе сюжета — история роковой танцовщицы, чья ослепительная красота сражала наповал и мужчин, и женщин. Она ведет достаточно вольную жизнь, меняет любовников и, в конце концов, патологическая страсть приводит ее к закономерной гибели.

Визуально роскошная картина, предвосхищающая эстетику кинонуара, до сих пор остается эталоном экспрессионистского стиля.

Вспоминая прекрасные и в то же время трагические отношения Александра Чака с женщинами, его любовь к немому кино, а также дух той эпохи, невозможно себе представить другого кино-посвящения поэту. Тема фестиваля "Белая ночь" этого года - "Зеркала воображения", заимствованная из одноименного поэтического сборника, опубликованного в 1937 году поэтом. Чак был пионером современной латышской городской поэзии, который до сих пор вдохновляет на творчество.

Вход на киносеанс свободный, подробности о мероприятиях - на сайте фестиваля.