Автор романа о Чернобыле встретится с читателями в книжном кафе Polaris
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14 марта, в субботу, в 18:00 в книжном кафе Polaris в t/c Domina писатель Валерий Петков представит новый роман "Хибакуша" – о первых, самых трагических днях после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Хибакуша - термин, которым в Японии людей называют людей, переживших атомную бомбардировку. Автор книги в 1986 году работал в "чёрной зоне" аварии заместителем командира роты радиационно-химической разведки.

Роман "Хибакуша" вышел в российском издательстве "Городец" в новой престижной книжной серии "Ковчег". Отбирает произведения для этой серии российский писатель Андрей Геласимов – автор "Тотального диктанта 2020", лауреат премии "Национальный Бестселлер".

В этой серии публикуются произведения о современной действительности, о непростом моральном выборе, о борьбе человека за чувство собственного достоинства, о сострадании, о любви к жизни и о вере в нее. "Главный критерий – талант автора," - говорится на сайте издательства.

Cам автор подчеркивает, что его книга – о любви: "Странами правят катастрофы и временщики, которых вынесло на гребне. Но мир спасает любовь, и я постарался в этой книжке написать именно об этом. Когда я только задумывал этот роман, то оттолкнулся от потрясения, которое я пережил, когда ко мне в Чернобыль на три дня приехала жена. Это была опасная авантюра с её стороны. Мы провели эти три дня в выселенной деревеньке. Это был наш чернобыльский медовый месяц…".

Это роман о подвиге и предательстве, преступной халатности и благородном самопожертвовании, о верности и вероломстве, о любви и Боге. Так как автор – непосредственный участник и свидетель тех событий, то c ним интересно будет обсудить предположения и факты, связанные с трагедией 1986-го года, его мнение о нашумевшем американском сериале "Чернобыль. Зона отчуждения", а также узнать потрясающие истории о несгибаемой воле простых людей.

Валерий Петков окончил институт инженеров Гражданской авиации в Риге. С мая по июль 1986 года был призван из запаса и работал в качестве заместителя командира роты радиационно-химической разведки на ликвидации последствий катастрофы в зоне отчуждения ЧАЭС. Автор книг "Скользкая рыба детства", "Мокрая вода", "1000 + 1 день", "Бегал заяц по болоту…", "Старая ветошь", "Оккупанты", "Камертон", "Хибакуша". Переводился на латышский, польский, cербский языки.

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