14 октября в Большой гильдии в рамках фестиваля A Cappella состоится концерт посвященный 30-летию Рижского православного камерного хора "Благовест". В программе - шедевры русской духовной музыки, хоровые концерты выдающихся композиторов и православные песнопения.

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Для концерта, проходящего в рамках Рижского фестиваля A Cappella, создана программа из самых ярких и любимых публикой произведений репертуара хора "Благовест", накопленного за 30 лет. В концерте прозвучат жемчужины классики русской духовной музыки: барокко в хоровом концерте Дмитрия Бортнянского, сочинения лучших представителей романтизма Сергея Рахманинова и Павла Чеснокова, современная классика в произведениях Георга Пелециса и Владимира Мартынова. Будут исполнены как произведения, которые пелись с первых дней, так и нововведения в репертуаре хора.

Несмотря на трудности, поставленными перед хоровой музыкой в 2020 году, Рижский православный камерный хор "Благовест" этим летом подготовил юбилейную концертную программу, а также занял 1-е место на конкурсе "Хайновские дни православной музыки" в сентябре в Хайновке, Польша, в котором участвовал путем видео трансляции. В ближайшее время запланировано еще несколько концертов в рамках 30-летия хора.

Рижский фестиваль A Cappella в 2020 году будет проходить с 14 по 18 октября и на своих концертах подчеркнет разнообразие вокального жанра a cappella и ​​предложит музыку разных периодов и стилей в выдающемся исполнении. Значительное место на фестивале займут уникальные музыкальные проекты музыки a cappella и новаторские музыкальные выступления. Рижский фестиваль A Cappella проводится с целью развития пения a cappella в Латвии и способствования совершенства и высоких достижений в музыке.