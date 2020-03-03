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Foto: Publicitātes foto

5 марта в концертном зале "Дзинтари" в рамках цикла Jūrmala Jazz в сопровождении трио выступит удостоенный бесчисленных наград джазовый певец и пианист Майкл Кейсхаммер.

Кейсхаммер – канадский пианист, певец, автор песен и продюсер, который не ограничивается одним жанром или направлением музыкальной индустрии. Он выбрал свой собственный путь: сам себе муза и строжайший критик. Он сочиняет музыку, в первую очередь стимулирующую и удовлетворяющую его наивысшие к ней требования. Благодаря его шлифовавшемуся в течение многих лет таланту созданная Майклом музыка мелодична и легко воспринимается слушателями.

За свою двадцатилетнюю карьеру музыкант заслужил не только любовь зрителей, но и высокие оценки критиков. В его музыке можно услышать и страсть к любимому делу, и богатство музыкального благозвучия, стремящееся вырваться за рамки джаза.

Концерт трио Майкла Кейсхаммера пройдет в рамках цикла Jūrmala Jazz, который предлагает посетителям концертного зала "Дзинтари" наслаждаться выступлениями выдающихся джазовых музыкантов со всего мира.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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