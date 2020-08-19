Этой осенью "Балтийская жемчужина" пройдет с 7 по 12 октября и покажет 16 картин.

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Эти разные по способу изображения и киноязыку картины объединяет одно — выдающиеся актерские работы: Энтони Хопкинс, Жюльетт Бинош, Мадс Миккельсен, Марион Котийяр, Джуд Лоу, Вигго Мортенсен, Джуди Денч, Оливия Колман — список неполный, но впечатляющий.

В этом году "Балтийская жемчужина" продолжит знакомить зрителей с лучшими образцами киноклассики на пленке 35мм, новыми фильмами, премьеры которых состоялись или еще планируются на крупнейших кинофорумах мира, а также с новинками экстравагантной программы о дизайнерах одежды - "Кино и Мода".

Открывается фестиваль комедией известного датского кинорежиссера Томаса Винтерберга с многообещающим названием "Еще по одной". Этот фильм входит в официальную программу Каннского кинофестиваля-2020, будет представлен на международном кинофоруме в Торонто и фестивале в Сан-Себастьяне.

В ближайшее время киноанонсы будут опубликованы на домашней странице "Балтийской жемчужины", в разделе фестиваля на сайте Biļešu serviss, а также в социальных сетях.

Для соблюдением всех действующих правил эпидемиологической безопасности дирекция кинотеатра Splendid Palace сократила количество посадочных мест в Большом и Малом залах. Чтобы максимально использовать план зала кинотеатра, решено оптимизировать оставшееся количество мест, объединив их в групповые "семейные пакеты" по 2, 3 и 4 билета. Это дало возможность не увеличивать стоимость каждого билета и заполнить зрительный зал настолько, насколько позволяют требования.

Продажа билетов в кассах Biļešu serviss начнется 24 августа. Касса фестиваля в кинотеатре Splendid Palace откроется 7 сентября.