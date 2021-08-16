"Балтийскую жемчужину" откроет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
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Фестиваль "Балтийская жемчужина", который в этом году состоится с 22 по 28 сентября, начинает предварительную продажу билетов в кассах Biļešuserviss.

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Фестиваль откроет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", премьера которого с успехом прошла на Каннском кинофестивале. Фильм снят по мотивам одноименного романа Алексея Сальникова, а главные роли сыграли Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Семен Серзин, Иван Дорн и Юрий Колокольников.

На Каннском фестивале фильм получил множество восторженных отзывов. Критики писали, что "Петровы в гриппе" неординарны в своей технической и эстетической смелости, содержат запретные в России образы, а его радикальность выражается в отступлении от норм обыденного реализма. Тематически фильм напоминает глубокое погружение братьев Коэнов в измученную творчеством психику Бартона Финка — это предельное выражение тщетности бытия. Безусловно, "Петровы в гриппе" — прекрасный образец киноискусства, а также превосходное упражнение в стиле, использующее виртуозную технику для атаки по всем органам чувств.

Оператор Владислав Опельянц получил специальный приз Высшей технической комиссии (CST) Каннского кинофестиваля за виртуозную работу, заставляющую зрителей прочувствовать лихорадку персонажей картины, а движение камеры в фильме — мощнейший иммерсивный опыт.

Подробная информация о фестивале — на сайте www.balticpearl.lv. За новостями также можно следить в Facebook. Билеты будут доступны в кассах кинотеатра Splendid Palace с 1 сентября.

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Балтийская жемчужина Кирилл Серебренников
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