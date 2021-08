Белая ночь, куклы и балет на вокзале. Путеводитель по осенним фестивалям столицы

Лето подходит к концу, но это не значит, что отдых нам больше не нужен. Теперь прохладные дни и вечера можно посвятить культурному отдыху, связанному с искусством и кино, театром и музыкой.

Портал DELFI подготовил путеводитель по осенним фестивалям столицы.

Rīga-Jūrmala



Осенью фестиваль камерной и симфонической музыки "Rīga - Jūrmala" порадует слушателей 6 концертами, которые пройдут с 2 по 5 сентября.

В программе - концерт норвежского пианиста Лейфа Ове Андснеса, Фестивальный оркестр Байройта под управлением дирижёра Андриса Нельсона, концерт лауреатов конкурса им. П.И.Чайковского пианиста Мао Фудзиты и скрипача Марка Бушкова. Завершит фестиваль концерт легендарной португальской пианистки Марии Жуан Пиреш.

Подробная программа и билеты на сайте фестиваля.

Культурный форум "Белая ночь"



Трудно представить начало осени без культурного форума "Белая ночь" (Baltā nakts). "Белая ночь" в Риге является частью международного проекта "Европейская Белая ночь", начатого пятью европейскими столицами – Брюсселем, Мадридом, Парижем, Ригой и Римом. Свою "Белую ночь" или равноценные мероприятия организуют Амстердам, Бухарест, Порту, Валетта, Торонто, Монреаль и другие города.

В этом году "Белая ночь" в Риге запланирована на 4 сентября. В программе - концерты, аудио-визуальные проекты, постановки, интерактивы, благодаря которым любой зритель почувствует себя важным участником этой грандиозной ночи искусства.

Подробная информация и карта мероприятий в скором времени появится на сайте форума.

Survival Kit



С 3 сентября по 3 октября пройдет 12-й международный фестиваль "Survival Kit". Тема "Набора для выживания" (именно так переводится название фестиваля) в этом году посвящена вопросам о жизни в стареющем обществе, где есть возрастная дискриминация, изменения в условиях труда и уходе; об экологических последствиях, с которыми придется столкнуться будущим поколениям; об идее исчезновения человеческого вида.

В этом году фестиваль современного искусства пройдет не в пустующих зданиях, а в мемориальных музеях - Яниса Акуратера, Кришьяниса Баронса, Яниса Розенталя и Рудольфа Блауманиса, Эдуарда Смильгиса, Андрея Упитиса, Ояра Вациетиса, в Доме Райниса и Аспазии, Музее Романа Суты и Александры Бельцовой, а также гостинице Neiburgs.

С программой предстоящего фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Форум документального кино Балтийского моря 2021



С 1 по 12 сентября в Риге пройдет Форум документального кино Балтийского моря - мероприятие для зрителей и профессионалов, которое дает возможность всем, кто интересуется документальным кино в Риге и других регионах Латвии. Ежегодно форум собирает около 150 профессионалов кино, работающих на рынке будущих кинопроектов, предлагая более широкой аудитории просмотр новейших документальных фильмов.

С 7 по 12 сентября у зрителей будет возможность посмотреть большую часть мероприятий форума в режиме онлайн. Часть кинопрограммы будет доступна на портале www.filmas.lv бесплатно по всей Латвии, а показы некоторых фильмов также пройдут в кинотеатре K.Suns.

В программе - фильмы на актуальные общественно-политические темы, кино о ярких личностях и значимых геополитических событиях. Больше информации на сайте.

Международный фестиваль нового театра Homo Novus

8-18 сентября в Риге и регионах пройдет 26-й Международный фестиваль нового театра Homo Novus: 23 постановки разных форматов — очные, заочные, по телефону и в текстовом виде. В программе как работы латвийских авторов, так и смелые эксперименты участников из Норвегии, Канады, Италии, Германии, Австралии, США и других государств. Большинство постановок можно посмотреть и принять в них участие бесплатно.

Главгая ставка фестиваля Видземский рынок покажет особенно интенсивную программу. - рефлексии на темы реальной ценности вещей и рабочих условиях массового производства, ограничений, секса, наркотиков и преступности, жизненной хрупкости и уязвимости и дан ответ на современные политические кризисы.

Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля.

Европейский фестиваль профессионального кукольного искусства

С 16 по 25 сентября в Риге пройдет 8-ой Европейский фестиваль профессионального кукольного искусства. Фестиваль объединил профессиональное кукольное искусство, текстильное искусство, скульптуру, стекло и керамику, дизайн и другие направления искусства. В рамках фестиваля в Железнодорожном музее откроется выставка "Две стороны искусства".

Авторские работы раскроют внутренний мир мастеров кукольного дела, их умение превращать простые вещи в красивую историю.

Программу можно будет найти на сайте фестиваля.

RIXC - фестиваль искусства и науки



С 23 сентября по 12 ноября в Латвийской национальной библиотеке и в режиме онлайн будет проходить Фестиваль искусства и науки RIXC 2021 "Sensorijs". На фестивале представят процессы возникновения и создания искусства 21-го века, которое изучает человеческие чувства и использует технологии, стимулирующие эти чувства.

С 23 по 25 сентября пройдет открытие выставки "Sensorijs", конференция "Возобновляемое будущее" (Renewable Futures), публичные лекции, презентации, творческие мастерские, перформансы и выступления молодых художников в городской среде.

Выставка продлится до 12 ноября. Одна из целей выставки - найти способ для художников создавать новые произведения искусства в условиях ограничений, таких как пандемия Covid-19. В основном это гибридная среда, когда работы могут быть выставлены как в физическом пространстве (галереи, музеи), так и в виртуальном.

Больше информации на сайте

Skaņu mežs 2021



В этом году мероприятия фестиваля "Skaņu mežs" запланированы на 1, 8 и 9 октября. Skaņu mežs - фестиваль новаторской, экспериментальной, авангардной или просто непривычной музыки. В то же время внимание слушателей обращают на исторически значимые события в музыке прошлого века.

В концертах делается акцент на разнообразии: в течение одного вечера можно услышать музыку различных жанров - от академической до техно, джаза, нойза и авангарда.

В 2021 году на фестивале выступит австралийская вокалистка Джулия Рейди, представляющая жанр экспериментальной рок-музыки. Также прозвучит новое произведение латвийского композитора Яниса Петрашкевича. И, конечно, неотъемлемой частью фестиваля являются бесплатные мастер-классы в Музыкальной академии им. Язепа Витола и разговоры о музыке.

Программа фестиваля и информация - на сайте фестиваля

Рижский фестиваль A Capella



Девятый международный фестиваль Rīgas A Capella festivāls пройдёт с 12 по 16 октября. В программе - музыка a capella разных эпох и стилей.

Откроет фестиваль концерт старинной православной музыки в Рижском Домском соборе 12 октября.

13 октября в Малой гильдии состоится концерт Barbershop Harmony Night, посвященный уникальному и популярному во многих уголках мира стилю парикмахерский квартет.

14 октября в церкви св. Петра с уникальной и сложной программой выступит Хор рижского проекта (Rīgas projektu koris) под руководством основателя и художественного руководителя, талантливого американского дирижера Кристофера Уолш Синка.

16 октября в концертном зале Palladium планируется мероприятие ChoiUp - массовая спевка с участием молодых латвийских дирижеров и репертуаром из известных песен.

Больше информации - на сайте фестиваля.

Международный фестиваль балета "От классики до авангарда"



С 1 по 12 октября в Риге и других городах Латвии пройдёт 26-й Международный фестиваль балета "От классики до авангарда". По сложившейся традиции, его откроет концерт на Рижском железнодорожном вокзале. Выбор площадки осознанный, с целью привлечь внимание к искусству самой широкой публики.

Из планируемых выступлений - постановки "Coming" и "Something of Melody" от французской труппы Cie De Fakto, постановка "Aside" от Seiko dance company из Литвы. Среди особенных гостей - компания современного балета из США COMPLEXIONS.

Помимо выступлений запланированы мастер-классы, а также - фотовыставка в Доме Менцендорфа и показ фильма "Draw a Line – Richard Siegal and the Ballet of Difference" в клубе Film Noir (Splendid Palace).

Больше информации - на сайте, билеты в кассах Biļešu paradīze.

Рижский Международный кинофестиваль



В этом году Рижский международный кинофестиваль (Riga International Film Festival - Riga IFF) пройдет с 14 по 24 октября.

Кинофестиваль представит разные школы и традиции кинематографа, познакомит с текущими работами из региона Балтийского моря, стран Северной Европы и мировым кино.

На фестивале покажут подборку самых выдающихся европейских и мировых фильмов, которые недавно выиграли или могут привлечь внимание жюри, экспертов и общественности на фестивалях Роттердама, Берлина, Канн, Венеции, Торонто и других.

Помимо полнометражных художественных и документальных фильмов, фестиваль демонстрирует короткометражное кино, а еще - детскую программу, в которой собраны новейшие европейские фильмы, главными героями которых являются дети. Эти работы не только развлекают, но и служат помощником в самопознании и расширении кругозора детей.

Программа и подробности фестиваля на сайте

ARĒNA 2021



С 16 по 30 октября в Риге пройдет фестиваль современной музыки "ARĒNA". Девиз фестиваля - "Слушай будущее!" - включает в себя главную идею и цель - показать разнообразие современной музыки, способствуя созданию и воспроизведению новой музыки.

2021 год для фестиваля - юбилейный. В честь 20-летия фестиваль предлагает как программу-ретроспективу в видеоформате о своих достижениях, так и разнообразную концертную программу вживую.

В фестивале примут участие флейтистка Камилла Хойтенга (США / Германия) и баритон Роберт Коллер (Швейцария) с музыкальной программой финской композитора Кайи Саариахо.

Scordatura Ensemble (Нидерланды) выступят с проектом "ROSE PETAL JAM - THE AMSTERDAM PARTCH PROJECT".

Также выступят ансамбли джазовой и современной музыки Ensemble Phoenix и Trio Vein,органистка Ивета Апкална, певец и композитор Янис Шипкевицс (SHIPSEA), контральто Хелена Сорокина и учредители фестиваля - Хор Латвийского радио.

За новостями фестиваля следите на сайте и страничке в Facebook.