Береги девственность или слушай тело? О чем расскажет анимационный фильм Сигне Баумане "Мой брачный проект"

После премьеры на открытии Рижского международного кинофестиваля в прокат Латвии вышел музыкальный анимационный фильм живущей в Нью-Йорке латышки Сигне Баумане "Мой брачный проект", награжденный призами престижных мировых смотров. Картина номинирована на главный приз Европейской киноакадемии. Льготный сеанс для сениоров и встреча с режиссером - 26 октября в Kinobīze.

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Выросшая в Советском Союзе Зельма (героиня рисовалось с самой Сигне Баумане) с детства слышала - береги девственность до свадьбы. И старалась следовать заповеди. Но все ее тело, нейроны и биохимические процессы, почему-то были против того, что внушало общество.

"Мой брачный проект" - исследование биологии любви. В фильме много говорится о нейротрансмиттере под названием окситоцин, который высвобождается в мозгу, когда вы обнимаете кого-то с искренней любовью и доверием, это высвобождается в мозгу. "Что меня восхищает, так это то, что он имеет двойной эффект: окситоцин укрепляет связь между двумя людьми, но также способствует враждебности по отношению к людям, не состоящим в этой связи, - поясняет режиссер в интервью журналу Ir. - Окситоцин открывает молочные шлюзы для женщины, чтобы кормить ребенка, он создает особую связь между ними. Окситоцин также создает специфическую связь между фанатами одной команды, например футбольной, и неприязнью болельщиков противоположной команды".

Если осознать все эффекты и деффекты окситоцина, то начнешь уделять больше внимания своей повседневной жизни. "Допустим, я обнимаю своего друга, наклоняюсь к нему и чувствую это тепло, - делится Сигне своим опытом. - Мы вместе уже 22 года и продолжаем эту любовь, каждый день находя время, чтобы немного обнять и приласкать друг друга. Возможно, фильм заставит и других задуматься о своей повседневной жизни".

Foto: Kadrs no filmas

Сценарий писался еще в 2015 году, а на сами съемки ушло семь лет. С помощью своего друга Стерджеса, Сигне создавала декорации в технике папье-маше. В них можно узнать Ригу, какой она была во времена юности Сигне — Бастейкалнс, кафе и выставочный зал Божье Ухо в здании планетария, который в годы независимости вернул прежнюю функцию — православного Кафедрального собора.

Деньги на проект собирались буквально с миру по нитке. 124 670 долларов на создание саундтрека, гонорары композитору и актерам озвучки, а также аренду студии звукозаписи удалось привлечь через на платформу Kickstarter. Финансовой отдачи от проделанного труда Сигне не ждет, а вот моральную уже получает. Особенно теплый прием он встречает у женщин. Так после показа в Калгари к ней подошла девушка из Венесуэлы и сообщила, что у нее ощущение, как будто фильм — про ее жизнь.

Фильм собрал множество наград на разных фестивалях. Для режиссера очевидно, что несмотря на расцвет феминизма, успешность движения MeToo, до реальных перемен в умах в отношении к женщинам еще долгий путь. В том же голливудском кино неприкрытого сексизма — хоть отбавляй, старые архетипы женщин буквально застряли в головах.

Благодаря работе над картиной, Сигне Баумане последние годы часто и подолгу находилась в Латвии, откуда в 90-х уехала под гнетом свалившихся личных проблем. Обосновалась в Нью Йорке. Сегодня мечтает вернуться. Но это не такто просто для ее партнера.

26 октября в 12.00 кинотеатр Kinobīze приглашает на сеанс Киноклуба сениоров по льготной цене — 3.50 евро. После показа — встреча с творческой группой картины. Билеты — здесь.