Бесплатный онлайн Рижского цирка: видеоуроки жонгляжа и аудиовоспоминания цирковых работников

Рижский цирк присоединился к программе виртуального "потребления культуры" и приглашает детей и взрослых за время карантина узнать много нового о тех, кто долгое время работал на арене и за ее кулисами. А также в видеоформате освоить искусство жонгляжа.

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Уже сейчас на сайте cirks.lv можно послушать 20 аудиоисторий на латышском и русском языках – давние и более свежие воспоминания и размышления артистов, музыкантов, ветеринарного врача, кассира и других – нынешних или прежних – работников Рижского цирка. Все вместе эти интересные материалы создают историю Рижского цирка.

В серию входит интервью со всемирно известной артисткой цирка Дзинтрой Жилде, с актрисой Гунтой Виркавой, чей отец Альфонс Виркавс также был выдающимся артистом цирка, с иллюзионисткой Даце Пецолли и многими другими связанными с цирком людьми. Аудиоистории и фотографии героев этих историй от художницы Иевы Эпнере - здесь.

"Приключения униформистов, работа с кошачьей труппой, воспоминания о легендарном клоуне Роланде, взгляд на цирковую арену с оркестрового балкона и другие рассказы-воспоминания запечатлены в масштабном проекте "Рассказы Рижского цирка". В течение всего прошлого года мы собирали эти аудиоистории на латышском и русском языках. Если каждый вечер слушать по одной, хватит примерно на месяц – как раз до середины апреля", – приглашает директор Лиене Перконе.

Foto: Publicitātes attēls

Здание Рижского цирка построено в 1888 году. Сегодня Рижский цирк превратился в многофункциональный центр искусства, который способствует развитию циркового искусства, повышению его узнаваемости в Латвии и на международном уровне.

Кроме того, команда Рижского цирка активно работает над созданием нового видеоконтента. Начиная со следующей недели воспитанники Рижской цирковой школы смогут продолжить обучение онлайн. Планируется, что часть материалов Цирковой школы будет бесплатно выложена и для самой широкой аудитории – цикл видеолекций о жонглировании, который заинтересует детей и взрослых. Из этого цикла лекций можно будет узнать, как разогреться перед занятием, какие упражнения надо делать для развития ловкости пальцев и, конечно, как овладеть основами жонглирования.

Мара Павула, ответственная за стратегическое развитие и руководительница цирковой школы Рижского цирка рассказывает: "Даже оставаясь дома, можно разминаться и учиться чему-то новому. Искусство жонглирования прекрасно подходит для условий самоизоляции – оно не требует большого пространства и доступно практически каждому. Жонглирование – это своего рода медитация, ведь во время нее человек отключается от лишних мыслей и концентрируется на мячике в каждый конкретный момент времени… Размять тело и расслабить разум – именно то, что нужно в это время".

Более подробная информация о видеолекциях - в ближайшее время на сайте Рижского цирка и в социальных сетях - фейсбук и инстраграм.

Проект "Истории Рижского цирка" создавался при поддержке Государственного фонда культурного капитала.

Проект запущен в рамках информационной компании, организованной Министерством культуры #Ēkultūra.