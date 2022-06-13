Бессарабский Модильяни и одесский колорит. В Доме ЕС открылась выставка украинских художников

До 15 июля в Риге, в Доме Европейского Союза проходит выставка современных украинских художников.

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Организатором выставки является известная киевская галерея Galerie Les Noms. В экспозиции представлены работы знаменитых украинских художников Владимира Афанасьева и Николая Прокопенко, которые никогда прежде не выставлялись в Латвии, однако достаточно известны в Европе.

Владимира Афанасьева называют Бессарабским Модильяни. Его картины сочетают в себе элементы реализма, кубизма, фовизма и народного творчества.

Стиль Николая Прокопенко очень узнаваем – южно-украинская живопись с ее чисто одесским колоритом, в котором соединяются фольклор, мифология и китч.

Foto: Publicitātes foto

Также на выставке представлены работы молодой украинской художницы Марии Волиной, большинство из которых было создано в Латвии, где Мария нашла укрытие от войны. Картина художницы "Украина" стала хедлайнером выставки.

Выставка открыта до 15 июля, c понедельника по пятницу с 9 до 18. Вход бесплатный.