Без билетов. Как попасть на Рижскую неделю моды?

С приближением Рижской недели моды (Riga Fashion Week - RFW), которая этой весной пройдет с 4 по 8 апреля, многие задаются вопросами: продаются ли билеты на мероприятия, где достать пригласительные и увидеть новейшие коллекции латвийских модельеров.

На все эти вопросы отвечает пресс-служба Балтийской федерации моды.

Рижская неделя моды проходит с осени 2004 года в соответствии со всеми международными стандартами, и этой весной отметит свой 32-й сезон. Как и все Недели моды в мире, RFW является мероприятием профессиональным, поэтому вход на большинство мероприятий осуществляется сугубо по специальным пригласительным - билеты на показы не продаются. Однако заинтересованные люди тоже могут приобщиться к празднику моды.

Во-первых, каждый сезон в программе Недели есть несколько открытых для широкой публики мероприятий. В этот раз - пре-парти 3 апреля и вечеринка открытия RFW 4 апреля. Оба мероприятия пройдут в клубе Coyote Fly Lounge Club. Есть и несколько способов получить пригласительный на дизайнерские показы, которые будут проходить в Hanzas Perons.

Стань клиентом дизайнеров



Самый верный способ попасть на показы - стать клиентом дизайнеров-участников RFW, большую часть пригласительных на свои показы распространяют именно они. Список участников публикуется на домашней странице www.rfw.lv за несколько недель до мероприятия.

Участвуй в конкурсах



В преддверии RFW партнеры и друзья Недели разыгрывают пригласительные на своих страницах в социальных сетях, на порталах и в эфире радиостанций. Список партнеров также доступен на официальном сайте и в социальных сетях RFW.

Стань волонтером



Для молодежи, интересующейся модой и организацией мероприятий в целом, есть возможность стать частью команды Недели моды и помочь в организации события. Заявки от заинтересованных принимаются до 27 марта по адресу электронной почты: volunteers@bffederation.com.