Без морали! Латвийский театр кукол готовит политически-эротическое кабаре для взрослых

В Латвийском театре кукол готовится амбициозное шоу для взрослых, или политически эротическое кабаре "Без морали. С куклами." (Bez morāles. Ar lellēm.), над созданием которого работал весь творческий ансамбль театра.

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Результатом синтеза уникальных кукольных номеров с эстетикой кабаре станет музыкально-развлекательная история, которую зрители смогут увидеть с 9 декабря в Большом зале Рижского латышского общества.

Над концертной программой, состоящей почти из 30 номеров работают режиссеры Вия Блузма, Эдгар Кауфелдс, Эдгар Никласонс и Мартиньш Эйхе, а основу повествования создает драматург Рута Дишлере.

По словам представителя театра Агнесы Олини, 55 лет назад в Латвийском театре кукол был создан легендарный концертный спектакль для взрослых Тины Херцберги "Интерлеллис - 67", музыку для которого написал маэстро Раймонд Паулс. Музыку для новой постановки было поручено написать композитору Раймонду Петраускису, который занимался аранжировкой мелодий Раймонда Паулса, групп Credo, Linga, Instrumenti и Musiqq.

Кабаре "Без морали. С куклами." - это не только наполненное юмором музыкально-кукольное представление, но и размышления на актуальные мировые темы - загрязнение природы, стремление людей быть в центре внимания и получать постоянное признание.

Режиссер Эдгар Кауфелдс рассказывает: "Этот спектакль о диком желании людей угодить другим, проявить себя, о том, что в жизни часто побеждает самый громкий, а те, кто талантливее, могут заблудиться и потерять самих себя. В этом спектакле есть сходство с нашей арт-средой, когда более сильный, более яркий человек, умеющий себя продвигать, способен вырваться, а другой, более талантливый и умный человек, не в состоянии это сделать".

Режиссер Эдгар Никласонс добавляет: "Людям нравится нравиться, они находят цель в своей жизни, завоевывая уважение, любовь и признание других. В этом кабаре мы не только развлечем людей, но и поднимем несколько актуальных тем - как не загрязнить себя и свое жизненное пространство".

Политически-эротическое кабаре "Без морали. С куклами." могут посмотреть зрители старше 16 лет Билеты можно приобрести во всех кассах Bilešu Paradīze.

Билеты можно приобрести в кассах Bilešu Paradīze.