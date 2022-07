Блюзовый рай, Эд Ширан и Slipknot: на какие концерты отправиться в соседние страны?

Лето вскоре перевалит за середину и вот вам список летних концертов и мероприятий у наших соседей, билеты на которые еще можно успеть купить.

Пляжный фестиваль Võsu Rannafestival (29.07 - 31.07), Высу, Эстония





В этом году исполняется 10 лет самому большому пляжному фестивалю лета в Эстонии. На юбилейной сцене фестиваля ждут одних из лучших местных артистов, включая 5MIINUST, Terminaator, 2 Quick Start, Shanon и многих других. Из зарубежных артистов гостей на сцене выступит легендарный Dr. Alban.

Блюзовый фестиваль Augustibluus (5.08 - 7.08), Хаапсалу, Эстония





Фестиваль Augustibluus проводится уже в 28-й раз. Благодаря все более серьезной программе, значительному интересу публики и положительным отзывам во многих музыкальных изданиях, Augustibluus зарекомендовал себя как один из ведущих европейских блюзовых фестивалей. Говорят, что фестиваль превращает Хаапсалу в рай для любителей хорошей музыки.

Помимо местных исполнителей, в программе также примут участие лучшие в своей области артисты из США, Канады, Бразилии, Австрии, Венгрии, Англии и Финляндии. Подробное расписание фестиваля смотрите на сайте www.augustibluus.ee, билеты можно приобрести в Piletilevi.

Концерт Джастина Бибера (9.08), Хельсинки





9 августа канадская поп-звезда выступит в Хельсинки в рамках своего "Justice World Tour". Певец верит, что это будет его лучшее турне, и обещает публике великолепное шоу.

"Мы много работали над тем, чтобы создать лучшее мировое турне в истории, - делится Джастин с поклонниками, - Нам не терпится поделиться всем этим с вами. До скорой встречи!"

Концерт Slipknot (11.08), Таллинн, Saku Suurhall





Американская ню-метал группа Slipknot в рамках своего мирового турне "We Are Not Your Kind" даст единственный концерт в Балтии, который состоится в Таллинне, в Saku Suurhall, 11 августа 2022 года. Специальный гость концерта – украинская метал-группа Jinjer.

Билеты по цене от 60 евро оможно приобрести в сети www.bilesuserviss.lv. Внимание, концерт был перенесен с 9 на 11 августа с сохранением билетов.

Концер Nick Cave and the Bad Seeds (16.08), Вильнюс, Vingis Park





Легендарный Ник Кейв в рамках своего мирового турне выступит со своей группой The Bad Seeds в Вильнюсе, 16 августа.

Созданная в 1982 году группа выпустила семнадцать студийных альбомов, начиная с "From Her To Eternity" в 1984 году и заканчивая последним альбомом Bad Seeds "Ghosteen" (2019), который в широких кругах был признан их лучшей работой.

Австралийский певец и автор песен Ник Кейв изучал искусство в Мельбурне и начал свой музыкальный путь в одной из ведущих пост-панк групп города - The Birthday Party. После переезда в Лондон, а затем в Берлин, The Birthday Party распались, и на свет появились Nick Cave & The Bad Seeds. Музыка Кейва обычно характеризуется эмоциональной напряженностью, большим разнообразием влияний и лирической одержимостью смертью, религией, любовью и насилием.

На сегоднешний день Ник Кейв и The Bad Seeds, являются одной из самых признанных критиками групп, которая продала более 5 миллионов альбомов по всему миру. Многие известные артисты использовали их композиции (в том числе Джонни Кэш, Metallica, Snoop Dogg), или же ссылаются на их влияние. Билеты по цене от 69 евро в сети www.bilesuserviss.lv.

Второй балтийский концерт группы состоится в Эстонии, в Хаапсалу 18 августа.

Концерт Эда Ширана (20-21.08), Хельсинки, Olympic Stadium"





В конце августа на Олимпийском стадионе в Хельсинки состоится долгожданный концерт Эда Ширана, билеты на который были уже распроданы. К радости поклонников 21 августа состоится дополнительный концерт. Билеты от 89 евро еще есть в продаже на сайте Lippu, единственном официальном канале.

Тур Эда Ширана "+ - = ÷ x Tour" стартовал в конце апреля. На этот раз артист будет выступать на круглой сцене, окруженной зрителями со всех сторон. Концерт Ширана в июле 2019 года в аэропорту Малми в Финляндии собрал рекордные 108 000 человек. В этом году снова ожидается огромный успех, поскольку первый концерт был распродан очень быстро.