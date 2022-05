Богемное место. "Двор Аристида" приглашает на открытие

20 мая откроется летняя площадка под открытым небом "Двор Аристида", расположенная в Риге среди комплекса зданий виллы фон Стрицкого, культурной площадки M/Darbnīca, клубов Piens, One One и de flou, а также пивоварни Labietis.

В день открытия во дворе остоится концерт, на котором выступят литовская "балканская" хип-хоп и фолк-рок группа Antikvariniai Kašpirovskio dantys и местные Very Cool People.

По задумке организаторов, предложенный ими образ Аристида – это богема, посещающая каждое из близлежащих заведений во дворике. Авторами идеи являются активисты культурного пространства М/Darbnīca и арт-галереи M/Gallery. Остальные участники комплекса присоединились как финансово, так и своими идеями и трудом. В первой волне художественного перфоманса двор превратился в творческую игровую площадку города. Авторами этой задумки являются три латвийские художницы - Кристине Кутепова, Эвия Скриба и Эмма София.

"Двор Аристида" распахнет свои двери для посетителей 20 мая в 19:00. После просмотра художественных работ и разогрева, который обеспечит литовский DJ Vladas, можно будет послушать концерт литовской фолк-группы Antikvariniai Kašpirovskio dantys, впервые выступающей в Риге.

Затем на сцену выйдет латвийская группа Very Cool People, в клубе One с 23 часов начнется мероприятие Berlin Invasion Goes to Riga, а после полуночи в M/Darbnīca состоится джэм.

"Двор Аристида" будет работать ежедневно с 16 часов. Цена входного билета - 2 евро.