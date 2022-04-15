Большие качели, классики и квадраты счастья. Как весело провести пасхальные выходные

Рижское самоуправление приглашает жителей и гостей города во время Пасхальных праздников провести время на природе и принять участие в увлекательных пасхальных играх под открытым небом в парке Аркадия и в Межапарке.

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17 и 18 апреля с 11.00 до 19.00 в парке Аркадия и в Межапарке возле Большой эстрады будет организована пасхальная игровая тропа с 14 увлекательными "остановками" и мастерскими, каждая из которых создана по мотивам пасхальных традиций разных народов. Подробная информация о каждой "остановке" будет доступна на стендах на игровой тропе.

Гостей мероприятия ждет катание на качелях, раскрашивание больших пасхальных яиц различными материалами, мастерская по созданию традиционных литовских украшений из соломы и сухоцветов, катание яиц через полосу препятствий, бросание яиц в Квадраты счастья и в греческие горшки и многое другое. Любители активного отдыха смогут попробовать традиционную уличную игру "Пасхальные классики", в которой целых 365 полей. Посетители также могут принести свои расписные пасхальные яйца, которые можно будет разместить на специальной выставке.

Автор идеи пасхальной игровой тропы под открытым небом – режиссер Карлис Анитенс, который уже занимался созданием многих интересных и масштабных мероприятий в городе.

Все желающие приглашаются и на Домскую площадь — на экспозицию городского пасхального оформления Saules dzirnas ("Солнечная мельница"). Кроме того, на Домской площади, на Пасху установят качели. Покачаться на качелях рижане смогут и в парке Аркадия, Межапарке и в парке Дворца культуры Зиемельблазма. Во многих микрорайонах появились объекты городского дизайна "Pavasaris" и "Mājup!" ("Весна" и "Домой!"), а на широкоформатных информационных стендах по всему городу — плакаты художника Кришса Салманиса с солнечными пожеланиями на Пасху.

Кроме того, в праздничные дни в столице пройдет несколько бесплатных концертов духовной и народной музыки. Начнутся они 14 апреля в 16:00 на Домской площади молитвой за Украину "Vienas Debesis un viena Maize"; молитву устраивает Рижская лютеранская община. В Страстную пятницу, 15 апреля, в 18:00 состоится концерт духовной музыки в Церкви Св. Петра, а в 19:00 — в Церкви Св. Иоанна. В Великую субботу, 16 апреля, в 18:00, в Домском соборе — концерт рижского камерного хора Ave Sol.

Во время праздника будет организовано также несколько концертов народной музыки — в "Малой гильдии", в зале "Кокару" Большой эстрады Межапарка и во Дворце культуры "Зиемельблазма".

До 18 апреля возле рижского центра культуры и отдыха "Иманта" можно увидеть интерактивную инсталляцию "Lieldieniņas braukšu brauca ar raibām oliņām". С 15 по 18 апреля каждый вечер (с 19:00 до 23:00) в рамках аудиовизуального проекта "Pamošanās" ("Пробуждение") на фасаде Дворца культуры ВЭФ будут транслироваться яркие видеопроекции. C 16 по 18 апреля каждый вечер с 20:30 до 23:30 на пруду Марас будет сиять световая инсталляция "Монада".

В музеях, культурных центрах и их витринах предлагаются тематические выставки. В Рижском центре культуры "Ильгюциемс" состоится мастер-класс "Godinot sauli", где все желающие смогут научиться плести декоративные элементы, в том числе в форме солнца; в Рижском музее фарфора тоже будет возможность заняться творчеством — изготовить оригинальный пасхальный декор.

Полную программу праздничных событий можно найти здесь.