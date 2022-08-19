Большой концерт Prāta Vētra: все, что надо знать посетителям

20 августа Prāta Vētra закрывает свой латвийский тур "Год без календаря" концертом на Большой эстраде Межапарка. Как спланировать поездку туда и обратно с учетом того, что 11 трамвай из-за ремонтных работ сейчас в Межапарк не ходит, а парковочных мест на десятки тысяч автомобилей точно не хватит?

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Организаторы концерта обобщили всю полезную информацию о транспорте, билетах и правилах посещения, которую стоит изучить прежде, чем отправляться на концерт.

Транспорт



В связи с ремонтными работами эстакады Brasa, движение трамвая №11 в районе Межапарка сейчас остановлено, его заменил автобус Т11, который курсирует от улицs Аусекля до конечной остановки 9 автобуса в Межапарке. Также организованы специальные автобусы до и после концерта: в 17:00 они отправятся от Эспланады и без остановок проследуют до Межапарка.

Добраться до Межапарка и обратно можно также на электричке. Предприятие Pasažieru vilciens добавило в расписание поездов четыре рейса - один в Межапарк (отправление в 19:07 с Центрального вокзала и до станции "Мангали") и три из Межапарка (отправление в 0:30, в 0:50 и 1:10). Путь от станции "Мангали" до Большой эстрады занимает около получаса, электричка доезжает из центра до станции за 16 минут. Билеты можно приобрести заранее на сайте www.pv.lv и в мобильном приложении.

Для тех, кто предпочитает экологичные виды транспорта - самокаты, велосипеды и т.д., организована специальная парковка Balcia City Combo на 1200 средств передвижения. Она расположится у входа под номером 7, будет огорожена и охраняема. Подобные стоянки уже хорошо зарекомендовали себя на предыдущих концертах Prāta Vētra.

Билеты



Билеты на концерт можно приобрести онлайн на сайте eKase.lv, в инфоцентре ТЦ Spice или в кассе у входа № 7 на Большую эстраду Межапарка с 16:00. В день концерта стоимость билетов - от 45 евро. Дети до 6 лет (включительно) могут посетить концерт бесплатно.



Концерт



Концертная площадка откроется в 17:00, начало шоу – в 20:00. Вход на территорию - через входы №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Владельцы билетов в VIP-зону могут воспользоваться любым входом, на входе №4 для них будет выделена отдельная полоса. Гости из Украины смогут пройти на концерт через пункты, отмеченные украинским флагом.

Посмотреть план территории можно здесь.

На территории концерта будет доступен наличный расчет, а также оплата картами в некоторых точках продаж.

Ограничения



На территорию концерта запрещено проносить: зонтики, селфи-палки, штативы для фото- и видеоаппаратуры, складные стулья, продукты и напитки, профессиональную фото-, видео- и аудиоаппаратуру (если нет разрешения организатора мероприятия), огнестрельное оружие, острые предметы, пиротехнику, лазерные ручки, опасные вещества и предметы, мотоциклетные шлемы, доски для скейтборда и другие принадлежности для активного спорта, животных.

