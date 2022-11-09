Botānika и Алекс Дубас приглашают на авторский вечер "Моменты счастья"

Фестиваль Botānika приглашает на авторский вечер известного теле- и радиоведущего, писателя и путешественника Алекса Дубаса "Моменты счастья", который состоится 19 ноября в в большом зале кинотеатра Splendid palace.

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Это будет первый сольный проект Алекса после возвращения в Ригу, где он расскажет, что состояние счастья происходит с нами гораздо чаще, чем может показаться.

Два часа вы будете грустить и смеяться. Вспоминать сокровенное и думать о самом главном. Собеседниками Алекса Дубаса станут музыканты, поэты, писатели, актеры, интервью с которыми Алекс записывал на протяжении нескольких лет: в радио- и телеэфирах на "Серебряном дожде", теоеканалах "Культура" и "Дождь", в социальных сетях. Их фразы, мысли, мнения, шутки зрители увидят на большом экране в уникальных видеоматериалах. Это истории самых разных людей, известных и нет, живущих и уже ушедших. Трогательные, смешные, грустные, интимные и вдохновляющие, они еще раз доказывают, каким бесконечно разным может быть это переживание.

"Ровно 10 лет я не выступал в Риге. Последний раз, вместе с Верой Полозковой, давали концерт в том же Splendid Palace. 10 лет – это большой срок. Это и повод по-настоящему соскучиться, и ожидание встречи со старыми и новыми друзьями, - рассказывает Алекс Дубас. - Наша встреча будет прежде всего беседой. Зрители, как и во всех моих эфирах - полноправные создатели программы. Эти доверительные отношения, надеюсь, станут залогом успеха вечера".

"Моменты счастья" – это серфинг по эмоциям, это надежда и прямое руководство как сохранить позитивный настрой. Мероприятие пройдет в формате монолога и диалога: зрители смогут обменяться мнениями с автором и задать вопросы.

В 2011 году Алекс Дубас дебютировал как писатель, выпустив в свет книгу "Правила аквастопа", две повести из которой успешно экранизированы. В 2016 году вышла вторая книга Алекса "Моменты счастья", моментально ставшая бестселлером. Автор и ведущий цикла фильмов о разных странах, снятых телеканалом "Моя планета". Алекс часто выступает с литературными чтениями, которые проходят в формате "квартирника" и сопровождаются саундтреками – живой музыкой. Эссе и рассказы Алекса можно встретить в известных журналах. Сейчас Алекс Дубас живет в Риге.

Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом (в наушниках) на латышский язык.

Билеты на мероприятие можно купить в сети Bulešu Serviss.