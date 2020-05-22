Будет Паулс. Hanzas Perons приглашает на серию эксклюзивных концертов

28, 29 и 30 мая художественный павильон Hanzas Perons приглашает на концерты серии "Концерт в первом ряду", в рамках которой выступят пианист Карлис Лацис и певица Айя Витолиня, маэстро Раймонд Паулс, Динара Рудане, пианист Артем Сарви и басист Эдвин Озолс и театральный режиссер Владислав Наставшев.

Учитывая связанные с чрезвычайной ситуацией ограничения, каждое мероприятие смогут посетить лишь 20 человек.

Для концерта 28 мая Карлис Лацис подготовил песни, которые были написаны специально для вокала Айи Витолини, но еще никогда не звучали все вместе.

29 мая на сцену выйдет певица Динара Рудане со специальным гостем — маэстро Раймондом Паулсом, а в продолжении на сцену с Динарой выйдут один из самых виртуозных джазовых пианистов Латвии Артем Сарви и басист Эдвин Озолс. Раймонд Паулс специально для Динары написал песни, которые выразительнее всего раскрывают широкий диапазон ее голоса.

30 мая свою творческую программу представит театральный режиссер, композитор и музыкант Владислав Наставшев. Одним из характерных признаков его творческого стиля в театре является органическое слияние всех элементов пьесы, поскольку Владислав занимается не только сценографией, но и является автором музыки. К тому же он сам и исполняет свои песни. Режиссер написал песни на слова Ивана Бунина, Семена Ханина, Михаила Кузьмина и Федерико Гарсии Лорки.

В серии концертных историй музыканты также поделятся историями из своей творческой жизни, превратив вечер во встречу в уютной обстановке.

Во время мероприятия будут соблюдаться все установленные в стране меры предосторожности. Зрители будут сидеть за отдельными столиками. За каждым столиком сможет сидеть лишь один зритель или, если это члены одной семьи, живущие в одном доме, двое людей. На столиках гостей будет ждать бокал вина.

Цена билета - 50 евро.