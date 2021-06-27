Будет в Риге: концерты в Домском соборе, Rīgas Ritmi и провокационный китч Артура Берзиньша

Уже в конце июня в столице начнется фестиваль "Rīgas Ritmi 2021", а в начале июля зрители смогут посетить долгожданные концерты в Домском соборе. Классическая музыка, джазовые импровизации и фестиваль современного театра - портал DELFI подготовил анонсы будущих мероприятий.

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Фестиваль "Rīgas Ritmi 2021"

Foto: Publicitātes foto. "Bokanté"



В конце июня на разных концертных площадках Риги пройдет Международный фестиваль импровизации, джаза и мировой музыки "Rīgas Ritmi 2021". Фестиваль будет длится четыре дня и начнется 30 июня. 2 июля во Дворце культуры VEF выступит всемирно известная группа "Bokanté", а 3 июля на сцену выйдет испанский саксофонист и певец Антонио Лизана и сыграет композиции в стиле нового фламенко (nuevo flamenco) и джаза.

Билеты на концерты фестиваля "Rīgas Ritmi 2021" доступны здесь.

Международный фестиваль старинной музыки

Foto: Publicitātes foto

Фестиваль старинной музыки пройдет с 30 июня по 3 июля в Риге и Рундале. На концертах прозвучат шедевры итальянского и немецкого барокко. В церкви Святого Петра 30 июня фестиваль откроет хор Латвийского радио, виртуоз кантеле Анна-Лииса Эллере и дирижер Каспарс Путниньш. В концертной программе произведения Орландо ди Лассо и Джованни Пьерлуиджи да Палестрина.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести здесь.

Концерты в Домском соборе

Foto: F64



Бесплатный онлайн концерт в честь 85-летия композитора, органиста и дирижера Паулса Дамбиса состоится 30 июня. На концерте выступят певица Илзе Гревеле-Скарайне, саксофонист Артис Симанис, а также органистки Кристине Адамайте и Илона Биркеле. На концерте прозвучат не только такие популярные произведения как "Toccata alla fantasia" (1993) для органа, но и композиции, созданные недавно.

2 и 7 июля Домский собор снова откроет свои двери для ценителей музыки. Серию концертов 2 июля начнет всемирно известный немецкий органист Гереон Крахфорст, который сыграет органную импровизацию в стиле Генделя, Моцарта и Листа. 7 июля известный специалист по старинной музыке, ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, Гунтарс Пранис выступит с концертной программой "Gratias" (Благодарность). Кроме того, с 3 июля возобновляются малые концерты Piccolo, а с 14 июля по 13 августа состоится 34-й Международный фестиваль органной музыки.

Подробная информация о концертах и билетах на сайте Домского собора.

Персональная выставка Артура Берзиньша "Новый день настанет для Латвии"

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С 1 июня по 31 августа в галерее MuseumLV культурного центра Grata JJ проходит персональная выставка Артура Берзиньша. Художник знакомит зрителей с новейшим циклом своих произведений "Транспозиции". На выставке представлены работы в разных жанрах — видеоигра, фото инсценировки, объекты и ассамбляжи, созданные в характерной для автора манере провокационного китча.

Более подробную информацию о выставке можно найти на сайте галереи.

"Осокинский Фестиваль Свободы @152"

Foto: Jānis Porietis



С 7 по 11 июля в Риге пройдет "Осокинский Фестиваль Свободы @152", на котором выступят различные латвийские артисты — пианист Андрей Осокин, актер Гиртс Круминьш, скрипачка Магдалена Гека, певица и композитор Катрина Гупало, пианистка Ивета Цалите, гитарист Рихард Либиетис и другие. 10 июля Андрей Осокин и Гиртс Круминьш примут участие в концерте-спектакле, где прозвучит музыка Александра Скрябина, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского и других композиторов, а также стихи Марины Цветаевой и Велги Криле.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести здесь.

Театральный фестиваль "Homo Novus"

Foto: Publicitātes foto



С 8 по 18 сентября в Риге и других городах Латвии пройдет 26-й Международный театральный фестиваль "Homo Novus". В этом году темой фестиваля станет неопределенность простых и понятных всем вещей, которые в последнее время приобрели особую ценность — человеческий контакт, присутствие, прикосновения и связь друг с другом. Мероприятия фестиваля "Homo Novus" — это театральные представления или перформансы, на которых театральное действие создают не только актеры, но и зрители.

Билеты и программа будут доступны на сайте фестиваля в начале августа 2021 года.