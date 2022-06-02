Бум-бум фест и фрикадельки. В выходные IKEA устраивает городской праздник с угощениями

4 и 5 июня IKEA устраивает фестиваль с едой, конкурсами и музыкой. Одним из главных героев мероприятия станут знаменитые шведские фрикадельки новых версиях от шеф-повара Мариса Янсонса.

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Марис Янсонс придумал 4 блюда и будет сам их подавать посетителям. "Шведские фрикадельки – многогранны, и подойдут для разных блюд и разных вкусов. И их несложно приготовить. Я хочу предложить рецепты, чтобы попробовать, что-то необычное: фрикадельки в темпуре на вертеле, картофельный гратен с растительными фрикадельками, мой любимый итальянский свадебный суп с куриными фрикадельками и вегетарианский тайский поке c растительными фрикадельками. Угощения подойдут для всех, даже для привередливых детей", – уверен Марис Янсонс.

Программа фестиваля

Бум-бум фест будет проходить около уличного кафе IKEA. Ведущий фестиваля - Кристап Талбергс.

4 июня на фестивале выступят участники Comedy Latvia, исполнительница Būū, джазовый музыкант Иво Грислиньш-Грислис, певица Элза Розентале и DJ Cimmis.

5 июня на сцену выйдут Rahu The Fool, Катрина Диманта и DJ Янис Козловскис.

Фрикадельки в разных необычных вкусах будут не только у Мариса Янсона, но и у других латвийских брендов, также посетителям предложат напитки, домашнее мороженое, блинчики, а также суп с фрикадельками, который приготовят участники поп-ап кафе Borsch, все деньги от продаж этого блюда пойдут на помощь беженцам.