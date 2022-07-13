Бюджет Positivus 2022 стал самым большим за всю историю фестиваля. Что надо знать посетителям?

Общий бюджет фестиваля Positivus в этом году составляет два миллиона евро - и это рекордная сумма за всю его историю, сообщил организатор мероприятия Гирт Майорс. При этом выделенное Рижской думой софинансирование в размере 200 тысяч евро не покрывает даже гонорара второй по дороговизне звезды фестиваля.

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По словам Майорса, большую часть бюджета составляют именно гонорары артистов - более миллиона евро. В дальнейшем организаторы смогут так же рассчитывать на поддержку столичного самоуправления, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис, и в бюджете города на следующий год эти средства уже запланированы.

Перенос фестиваля в Ригу принес много изменений как для организаторов, так и для посетителей.

Как на пресс-конференции сообщили организаторы, в этом году из-за смены локации ожидается, что среди зарубежных посетителей будет больше гостей из Литвы, тогда как в предыдущие годы это преимущественно были эстонцы, для которых Салацгрива была в 2-3 часах пути.

В отличие от предыдущих фестивалей, полагает Майорс, в этом году посетители в основном будут жить в отелях, а не в палатках. Палаточный городок у фестиваля будет, но его вместимость ограничена - предусмотрено, что в нем будут жить около 2 тысяч человек. В целом ожидается, что каждый день Positivus будут посещать около 20 тысяч зрителей. И такое число людей, уверен Майорс, не должно создать проблем городу и его жителям, так как на Луцавсале уже проходили концерты, где численность посетителей достигала 40 тысяч.

С точки зрения безопасности никаких рисков не видят ни организаторы, ни ответственные службы. Представитель Госполиции Янис Грикис заявил, что при необходимости на Луцавсалу смогут попасть как спасатели, так и транспорт скорой медицинской помощи. Его коллега из Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов также добавил, что сотрудники будут контролировать и ситуацию на воде - следить за береговой линией и контролировать движение судов, акватория Даугавы не будет закрыта.

Организаторы Positivus рекомендуют использовать общественный транспорт, либо скутеры или велосипеды, так как парковки для автомобилей на территории фестиваля не будет. Для велосипедов и скутеров будет специально отведенное место Neste Mobility Point.

Покупателям магазина K Senukai будет разрешен доступ на парковку магазина и возможность оставить автомобиль на стоянке не более чем на 1 час.

Правила посещения на территории фестиваля:

после 22 часов дети и подростки до 16 лет должны быть в сопровождении родителей или опекунов

у посетителей может быть проведена проверка личных вещей и документов

организаторы имеют право не допускать или выдворить посетителей, поведение которых может помешать проведению фестиваля или угрожать безопасности других посетителей

доступ к общественной зоне купания во время фестиваля будет закрыт



На территории фестиваля запрещено:

приносить любые напитки и еду (независимо от упаковки)

профессиональная фото- и видеотехника (со съемным объективом), селфи-палки, камеры GoPro и т.п.

все виды оружия и средств самообороны

вносить и употреблять наркотические вещества

приходить с животными

приносить зонтики, а также другие предметы в соответствии с правилами, с которыми можно ознакомиться на сайте www.postivusfestival.com



На территории палаточного городка запрещено:

нахождение детей и подростков до 16 лет включительно без сопровождения родителей или опекунов

использовать открытый огонь (в том числе свечи, грили, масляные лампы, факелы и т. д.)

использовать звукоусиливающую аппаратуру, в т.ч. переносные колонки в период с 2.00 ночи до 9.00 утра

приносить алкогольные напитки

приносить и употреблять наркотические вещества

угрожать своим поведением безопасности других посетителей

любые виды транспорта, кроме кемперов с соответствующим билетом

портить имущество других посетителей



Фестиваль Positivus пройдет на Луцавсале 15 июня и 16 июля.