В Даугавпилсском театре параллельно ставятся две постановки "Чайка" в режиссуре Олега Шапошникова – Антона Чехова и Бориса Акунина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оба спектакля образуют единый проект "Чайка. Расследование". На суть проекта указывает название: это расследование, исследование и углубленное путешествие в "Чайку" Чехова, и зрители отправятся в это путешествие вместе с актерами, используя в качестве своеобразного ключа "Чайку" Бориса Акунина, чтобы лучше понять психологические мотивы поступков героев в оригинальной чеховской пьесе. Для полноты картины театр предлагает зрителям посмотреть оба спектакля.

Олег Шапошников к постановке "Чайки" Антона Чехова обращается второй раз. Возвращение к этой пьесе связано с многолетним желанием поставить продолжение чеховской "Чайки", созданное мастером психологического детектива Борисом Акуниным. Продолжение не имеет смысла без напоминания оригинальной пьесы, поэтому одновременно ставятся два спектакля.

Расследование начнется уже в первом спектакле "Чайка-1", в основе которого лежит пьеса Чехова. Режиссер-следователь и актеры будут искать ответы на вопросы о внутренних причинах поступков героев. Расследование продолжится в "Чайке-2", основанной на пьесе Бориса Акунина: главным вопросом станет вопрос о причинах смерти Константина Треплева. Зрителям предложат несколько вариантов интерпретаций, в каждом из которых есть не только дальнейшее развитие событий, но и осмысление того, что уже было раньше.

"Мы осознанно не ищем единственный ответ, оставляя зрителям право на свободу делать свои выводы. Спектакль отражает тенденции развития современного общества: ни одна ситуация не является однозначной и параллельно могут существовать разные мнения", - говорит режиссер Олег Шапошников.

В творческую команду спектаклей "Чайка-1" и "Чайка-2" входят художница по костюмам и сценограф Инга Бермака-Апиаха, видеохудожник Гатис Тимофеев и художник по свету Сергей Васильев. В ролях: Олег Шапошников, Ирина Кешишева, Александр Комаров, Виктор Янцевич, Занда Манкопа, Михаил Самодахов, Майя Корклиша, Ванда Гибовская, Максим Терлецкий, Маргерс Эглинский, Михаил Абрамов, Раймонд Паэгле, Евгений Михайлов, Артем Афанасьев.

Премьера "Чайки-1" состоится 14 ноября в 18:00, следующий спектакль – 15 ноября в 17:00. Информация о премьере "Чайки-2" станет известна позже.

Билеты на "Чайку-1" уже можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Рекомендуеся сохранить билеты на спектакль "Чайка-1" - предъявив их, зрители получат возможность приобрести билеты на "Чайку-2" по особой цене со скидкой.