Чем заняться в выходные: Белая ночь, горячее фламенко и спорт для всей семьи

В эти выходные в столице пройдет ежегодный и полюбившийся рижанам культурный форум "Белая Ночь", в Лиепае выступят мастера испанского фламенко из Севильи, а любители активного отдыха могут принять участие в семейном забеге.

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Фестиваль ArtDocFest/Riga



В кинотеатре Splendid Palace начинается Международный фестиваль документального кино ArtDocFest/Riga. Сеансы запланированы с 3 по 9 сентября включительно. На фестивале в Риге покажут фильмы основной конкурсной программы, а также картины из программы "Балтийский фокус".

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Встреча с мастерами керамики и выставка



3 сентября с 11.00 до 14.00 в творческой мастерской Дворца культуры VEF мастера керамической студии SAULE проведут творческую мастерскую. Встреча бесплатная, но количество мест ограничено, поэтому, лучше подавать заявку заранее, позвонив по телефону 29416315.

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Если не успеваете на встречу с мастерами, до 8 октября можно в Музее декоративного искусства и дизайна можно посмотреть выставку "Creo ergo sum" в рамках III Латвийской биеннале керамики.

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Концерт французского органиста в Домском соборе



3 сентября в 19.00 на концерте в Домском соборе выступит французский органист Лоран Йохум. В программе произведения Баха, Вивальди, Мендельсона и Сезара Франка, которые не только раскрывают уникальную звуковую палитру инструмента, но и жанровое разнообразие XVII-XIX веков.

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Блошиный рынок в Спикери



4 сентября с 10.00 до 15.00 в квартале Спикери состоится блошиный рынок "Rīgas krāmu tirdziņš", где каждый найдет что-то себе по вкусу - изделия ручной работы, старинные и раритетные предметы, книги, пластинки, одежду и множество других необычных, а порой странных вещей.

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Культурный форум "Белая ночь"



4 сентября в Риге пройдет ежегодный культурный форум "Белая ночь". В этом году главная тема — 120-летие рижанина и поэта Александра Чака. В программе форума тематические чтения стихов и интерактивная экскурсия по местам Чака, аудио-визуальные проекты, постановки и интерактивные мероприятия.

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Испанское фламенко в Лиепае



4 сентября в 19.00 в концертном зале Lielais Dzintars два выдающихся мастера игры на гитаре представят магию фламенко, ведь именно гитара и виртуозная игра на ней — источник вдохновения для этого испанского танца. Antonio Andrade Flamenco Company – это ансамбль родом из Севильи, лидером которого является всемирно известный гитарист Антонио Андраде.

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Курсы актерского мастерства



4 сентября в арт-платформе Stadia начинаются курсы актерского мастерства для всех желающих. Если вы хотите попробовать себя в театре, открыть неизвестные стороны своей эмоциональной природы, научиться импровизировать в неожиданных ситуациях, то попробовать свои силы можно, записавшись по телефону 26450819 или отправив заявку на look@stadia.lv с пометкой Studio.

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Спортивные занятия для всей семьи



Этой осенью в разных местах Риги будут проходить бесплатные спортивные тренировки на свежем воздухе. Первое занятие состоится 4 сентября на Луцавсале с 10.00 до 13.00. Следующие тренировки будут проходить по пятницам и субботам в других местах. Количество мест ограничено, поэтому нужно заранее подать заявку на электронную почту info@vingrosev.lv или позвонив по телефону 27766371.

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Праздник усадьбы Крапе



4 сентября состоится праздник усадьбы Крапе (Krapes muiža).С утра и до 16.00 часов посетители смогут сходить на экскурсию, познакомиться с разнообразием латышской народной музыки, попробовать местные вина, а также прогуляться по историческому усадебному парку. Гости также смогут купить различные продукты, произведенные в Крапе и собрать свежие ягоды на малиновой ферме.

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Даумант Калниньш с новой программой



5 сентября в музыкальном доме музыки Daile в честь 85-летия латышского поэта, журналиста Кнута Скуениекса выступит гобоист Даумант Калниньш с новой программой "Drošinājums", где прозвучат песни на слова поэта.

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Пляжный забег в Вецаки



5 сентября состоится традиционный забег по пляжу в Вецаки Pludmales skrējiens Vecāķi, где можно пробежать две дистанции — 5 или 10 километров.

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Цикл мероприятий "Женщины в музыке"



5 сентября в рамках фестиваля Čello Cēsis в концертном зале Cēsis выступят скрипачка Магдалена Гека и пианистка Ивета Цалите. В концертной программе — произведения ярких латвийских композиторов - от Луции Гаруты (1902-1977) до яркой представительницы нового поколения Линды Леймане (1989). Также в рамках фестиваля состоится дискуссия о творчестве женщин-композиторов прошлого и современности и их роли в искусстве. В завершении дня прозвучит концерт бельгийского ансамбля Hathor Consort и греческо-немецкой пианистки Данаэ Деркен, которые исполнят произведения Фанни Мендельсон, Кете Фолькарт-Шлагер и других.

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