Чем заняться в выходные: фермерские деликатесы, жертвы соцсетей и звезды балета
Foto: Pixabay.com

Крупнейшее событие ближайших выходных - первый музыкальный фестиваль без дистанции "Может! Быть!", где состоится концерт культового трио The Tiger Lillies. В кинотеатре Splendid Palace покажут фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля, а в Юрмале любители балета смогут увидеть выступление всемирно известных танцоров.

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Фестиваль без дистанции "Может! Быть!"

Чем заняться в выходные: фермерские деликатесы, жертвы соцсетей и звезды балета
Foto: Daniela Matejschek


30-31 июля в столице проходит фестиваль "Может! Быть!". В субботу на сцене Hanzas perons выступят The Tiger Lillies, Ozols, немецкий пианист-минималист Никлас Пашбург, Very Cool People, творческое объединение "Орбита", джазовая певица Элина Силова, альтернативная рок-группа Nikto и многие другие.

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Кино в "Splendid Palace"

31 июля в кинотеатре Splendid Palace будет показана франко-бельгийская комедия - рассказ о трех жертвах социальных сетей - Delete History (2020). Незадолго до начала пандемии фильм был награжден Серебряным медведем на Берлинском международном кинофестивале.

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Фермерский рынок в квартале Калнциема

Чем заняться в выходные: фермерские деликатесы, жертвы соцсетей и звезды балета
Foto: F64

Любимый рижанами рынок в квартале Калнциема "Kalnciema kvartāla tirgus" состоится 31 июля. Там можно купить свежие фермерские продукты, деликатесы и дизайнерские изделия.

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Выставка в доме Райниса и Аспазии

Чем заняться в выходные: фермерские деликатесы, жертвы соцсетей и звезды балета
Foto: Marie Lein "Saulriets", 2021

С 1 по 28 августа в доме Райниса и Аспазии в Риге будет открыта выставка картин молодой латвийской художницы Мари Лейн "Радость цвета" (Krāsu prieks).

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"Звезды балета в Юрмале" - Анна Лаудер и Валерия Кузьмич

Чем заняться в выходные: фермерские деликатесы, жертвы соцсетей и звезды балета
Foto: Nikolay Krusser

1 августа в концертном зале "Дзинтари" состоится выступление ведущей солистки Гамбургского театра балета Анны Лаудер и артистки танцевальной труппы Гетеборга Валерии Кузьмич в рамках фестиваля "Звезды балета в Юрмале".

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Концерт группы "Sudden Lights"

31 июля в рамках концертной программы "Liepāja Lake Music" состоится концерт "Sudden Lights". В репертуаре группы доминирует альтернативный поп-рок.

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Концерт "​​Debespulkstenis" в Цесисе

Чем заняться в выходные: фермерские деликатесы, жертвы соцсетей и звезды балета
Foto: Alens Opoļskis

31 июля в Цесисской церкви Св. Иоанна в рамках фестиваля искусств "Cēsis 2021" состоится концерт саксофониста Айгара Рауманиса, органиста Айгара Рейниса и перкуссиониста Эрнеста Мединьша. Музыканты исполнят произведения известных латвийских композиторов.

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