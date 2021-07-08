Чем заняться в выходные: искусство в Цесисе, кино, ярмарки и коньки

Синоптики обещают в грядущий уикенд жаркую погоду, но и не менее жаркой обещает быть программа мероприятий. Рига и другие города Латвии постепенно возвращаются к прежней жизни — нас ждут концерты, выставки и ярмарки под открытым небом.

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Перед тем, как планировать посещение того или иного мероприятия, рекомендуем ознакомиться с ограничениями, связанными с распространением Covid-19. Описания мероприятий и правила посещения доступны по ссылкам у каждого конкретного события.

Концерты и спектакли

Премьера в Рижском русском театре

9 июля состоится премьера - музыкальный бенефис Вероники Плотниковой "Вопреки". Знакомые песни на разных языках в неожиданной роково-блюзовой обработке, с живой музыкой, видеорядом и анимацией.

Билеты на спектакль в кассах Biļešu Serviss.

"Летнее настроение" в Иманте

9 июля около центра культуры и отдыха "Иманта" состоится первый концерт серии "Летнее настроение" под открытым небом, на котором выступят гитарист Рейнис Яунайс и виолончелистка Эрна Даугавиете. Всего летом пройдет три бесплатных концерта.

Программу концертов и более подробную информацию можно посмотреть здесь.

Выставки

Цесисский фестиваль искусств

Foto: Publicitātes foto

10 июля в Цесисском центре современного искусства откроется 15-й Цесисский фестиваль искусств (тема — "Мифы и ритуалы"). В рамках фестиваля состоится большая выставка современного искусства "Поднимаясь ближе к солнцу" (Pielidot tuvāk saulei), на которой будут представлены семь новых работ известных латвийских художников — Айи Зарини, Микелиса Фишерса, Андриса Эглитиса, Гирта Муйжниекса, Кристы и Рейниса Дзудзило и Катрины Нейбурги. Также состоится звуковой и танцевальный перформанс Danse macabre ("Танец смерти"), над которым работали композитор Эдгар Макенс и художник Криш Салманис.

Билеты на фестиваль доступны на сайте Biļešu Paradīze.

Кино

"Черная вдова" и другие новинки

Foto: Kadrs no filmas/Disney

С 9 июля на большом экране можно будет посмотреть "Черную вдову" — первый за два года фильм Marvel, который ждали любители масштабной киновселенной. Кроме того, можно посмотреть "Гнев человеческий" (Wrath of Man), "Круэллу" (Cruella), а также фильмы для всей семьи "Том и Джерри" (Tom & Jerry), "Душа" (Soul) и другие. Расписание сеансов и билеты - на сайтах кинотеатров Forum Cinemas, Apollo Kino, Splendid Palace и Cinamon.

Городские ярмарки

Foto: Shutterstock



Дизайнерский рынок в Верманском парке

В субботу или в воскресенье можно погулять в Верманском парке и посетить "Прогулочный рынок", где можно будет приобрести одежду, украшения и другие изделия латвйиских дизайнеров и художников.

Блошиный рынок в Спикери

10 июля в квартал Спикери возращается блошиный рынок "Rīgas krāmu tirdziņš", где каждый найдет что-то себе по вкусу - изделия ручной работы, старинные и раритетные предметы, книги, пластинки, одежду и множество других необычных, а порой странных вещей.

Фермерский рынок в квартале Калнциема

Любимый рижанами рынок в квартале Калнциема "Kalnciema kvartāla tirgus" состоится 10 июля. Там можно купить свежие фермерские продукты, деликатесы и дизайнерские изделия.

Другие события на выходных

Foto: Publicitātes foto

В жаркие выходные можно не только отправиться на море, но и посетить вновь открывшиеся рижские музеи. Спрятаться от жары можно в новом Анатомикуме, где представлена уникальная коллекция анатомических экспонатов. Любителям шоколада может быть интересно сходить в обновленный музей фабрики Laima, который вновь открылся после реконструкции.

После длительного перерыва возобновляет работу общественный каток ледовой арены “Akropole”. Для посещения необходимо записаться на домашней странице. Подробнее об услугах общественного катка, условиях посещения и доступных для резервации датах и времени можно узнать на сайте “Akropole”. Кроме того, в т/ц “Akropole” открылся детский крытый спортивно-развлекательный клуб MaryMaris и боулинг в O'Learys.

Foto: Publicitātes foto

10 и 11 июля в Риге все еще проходит "Осокинский Фестиваль Свободы @152". Программа фестиваля и билеты на концерты — здесь).

В субботу можно успеть посмотреть на деревянные парусные корабли в порту Андрейоста — "Штандарт" (Санкт-Петербург), "Либаву" (Лиепая) и "Хьёртен" (Рига) или охладиться мороженым возле Elkor Plaza, где будет стоять #Saldmobīlis.